"أتمنى أن يكون حرًا".. قائد أتلتيك بيلباو يتحدث عن رحيل نيكو ويليامز ويقلق برشلونة!

الصفقة المنتظرة في البلوجرانا..

تحدث قائد أتلتيك بيلباو أوسكار دي ماركوس عن استعدادات الفريق الباسكي للموسم الجديد من خلال المعسكر التحضيري، في مؤتمر لوسائل الإعلام.

ولكن أكثر ما استحوذ على اهتمام الجميع بكل تأكيد، كان موقف نجم بيلباو نيكو ويليامز من الانتقال إلى برشلونة ووضعيته بشكل عام في الميركاتو.

وقال دي ماركوس عن الأمر: "الوضع حساس للغاية بالنسبة لنيكو ويليامز، لأن هناك الكثير من الضجيج بالخارج".

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وأضاف: "ما يشغلني حقًا هو أنني أريده أن يأخذ القرار بحرية، في هذه الحالة سيتخذ القرار الصحيح وسنحترمه على أي حال".

وأردف: "هناك الكثير من الضغوط التي يتعرض لها في الوقت الراهن، لكنه فقط من يملك القرار النهائي، وأنا على ثقة من أنه سيستمر معنا".

وقدم نيكو ويليامز بطولة للتاريخ مع إسبانيا وكان أحد أهم مفاتيح "لا روخا" للتتويج ببطولة يورو 2024 على الأراضي الألمانية، جاذبًا إليه أنظار كبار أندية أوروبا الراغبة في ضمه بالميركاتو الصيفي.