أتلتيكو يطالب كورتوا بالاعتذار عن إساءته إلى جماهيره .. والبلجيكي يرد

أتلتيكو مدريد يطالب تيبو كورتوا بالاعتذار بعد الإساءة إلى النادي.

قام نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بإرسال خطاب إلى البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى نادي ريال مدريد، يطلب منه الاعتذار عما بدر منه تجاه "الروخيبلانكوس".

أتلتيكو مدريد قام بإزالة لوحة تحمل كورتوا من ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، والتي كان النادي قد وضعها تكريمًا له على جهوده مع النادي خلال الفترة من 2011 وحتى 2014.

صحيفة "El Desmarque" الإسبانية كشفت عن تفاصيل الخطاب الذي أرسله أتلتيكو مدريد إلى لاعبه السابق، والذي أكد فيه النادي أن البلجيكي فشل في تلبية معايير الاحتفاظ بلوحة التكريم.

وحسب الصحيفة، فإن أتلتيكو مدريد أصدر بيانًا رسميًا عن ذلك الخطاب، جاء فيه: "تيبو كورتوا فشل في تلبية معايير الاحتفاظ بلوحة التكريم بعد التصريحات التي تسببت في أذى الجماهير".

وأضاف: "النادي يعرض عليه إمكانية تصحيح ذلك والاعتذار عما بدر منه، وهناك محادثة مفتوحة مع حارس المرمى لتوضيح موقفه".

من جانبه، فقد كشف الصحفي الإسباني خوسيه لويس سانشيز عبر برنامج "El Chiringuito" عن موقف كورتوا من الأمر برمته، مؤكدًا أن البلجيكي لن يعتذر أبدًا عن تصريحاته بحق أتلتيكو.