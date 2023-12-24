أتلتيكو مدريد يفسد خطة برشلونة بشأن جواو فيليكس

معتز الجمال
Joao Felix Barcelona 2023-24Getty Images
João Félixبرشلونةانتقالاتالدوري الإسباني - لا ليجاأتليتكو مدريد

15 مليون يورو الحد الأدنى لتجديد الإعارة!

تلقى نادي برشلونة ضربة قوية بشأن خطته للإبقاء على جواو فيليكس، المعار من أتلتيكو مدريد حتى نهاية الموسم الجاري.

وكانت صحيفة سبورت الإسبانية قد ذكرت أن برشلونة سيعمل خلال الفترة المقبلة على تمديد إعارة جواو لموسم إضافي، مع وضع بند بالشراء الإجباري في صيف 2025.

ويقدم فيليكس أداءً مميزًا مع برشلونة هذا الموسم، رغم تذبذب نتائج الفريق مؤخرًا، إذ خاض 20 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

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وذكرت صحيفة "ريليفو" الإسبانية، أن أتلتيكو رفض فكرة تجديد إعارة جواو لبرشلونة بصورة مجانية، حيث سيطلب 15 مليون يورو قيمة إعارة جديدة مع وجود خيار شراء إلزامي بقيمة يتم الاتفاق عليها.

وأغلق فيليكس أي باب يربطه بأتلتيكو مدريد، إذ سيرحل بشكل مؤكد عن الفريق مع نهاية عقده الحالي، علما بأنه يرتبط بالانتقال للدوري السعودي والبريميرليج.

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