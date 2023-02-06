أتلتيكو مدريد يستهدف ضم ذنب أنشيلوتي في ريال مدريد!

بالرغم من رغبة اللاعب في البقاء .. إلا أن أتلتيكو مدريد يترقب!

مع اقتراب نهاية عقد داني سيبايوس مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري، يتواجد اللاعب الدولي الإسباني على رادار العديد من الأندية المهتمة بالحصول على خدماته.

ووفقًا لتقرير صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن آخر الأندية التي عقدت العزم على التعاقد مع متوسط الميدان الإسباني هو نادي أتلتيكو مدريد.

اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا يفضل تجديد عقده مع ريال مدريد، بينما ينتظر لنهاية الموسم قبل حسم قراره.

وأشار التقرير الإسباني إلى أن سيبايوس يملك عروض من ميلان وأستون فيلا، لكن اللاعب يرفض العودة إلى إنجلترا من جديد بعد فترتيه مع آرسنال.

يذكر أن سيبايوس لا يشارك بشكل مستمر بالرغم من تصريحات كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق أن اللاعب يستحق المشاركة بصفة أكبر، وظهر لاعب ريال بيتيس السابق مع ريال مدريد في 21 مباراة بجميع المسابقات بواقع 842 دقيقة مسجلًا هدفًا وحيدًا، بينما صنع أربعة آخرين.