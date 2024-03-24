أتلتيكو مدريد يرفض خطة رئيس برشلونة لإبقاء جواو فيليكس!

هل يستمر فيليكس مع برشلونة أم سيعود إلى أتلتيكو مدريد؟

أعلن جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة، عن أنه يُريد التعاقد مع البرتغالي جواو فيليكس اللاعب المعار من أتلتيكو مدريد، لنهاية الموسم الحالي، حيث وضع خطة للحصول على خدماته بشكل نهائي.

وقال رئيس برشلونة خلال تصريحات سابقة: "أعتقد أن فيليكس وكانسيلو سيستمران معنا، وأمل ألا يرفض أتلتيكو مدريد مقترحنا".

ويُريد لابورتا الحصول على خدمات جواو فيليكس لمدة موسم آخر على سبيل الإعارة، مع وضع شرط شراء أقل من 30 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب.

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ولكن .. كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن أن مسؤولي أتلتيكو مدريد يرفضون خطة لابورتا لتجديد إعارة فيليكس، في ظل رغبتهم في التخلص منه بشكل نهائي في أقرب وقت.

ويأمل مسؤولو أتلتيكو مدريد الحصول على مقابل مادي كبير في بيع جواو فيليكس إلى برشلونة، لاستثمارها في إعادة أتلتيكو من جديد، حيث يُريدون بيعه مقابل 60 مليون يورو، وهو رقم كبير بالنظر إلى مستوى اللاعب غير الثابت.

ويعرف جورجي مينديش وكيل أعمال فيليكس نوايا أتلتيكو مدريد وبرشلونة ولاعبه جيدًا، حيث يتمسك جواو فيليكس بالاستمرار مع الفريق الكتالوني.

ويبحث مينديش حاليًا عن حل يُرضي جميع الأطراف، وهو استمرار جواو فيليكس مع برشلونة، وأيضًا اقتناع إدارة أتلتيكو مدريد بهذا الأمر.