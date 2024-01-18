أتلتيكو مدريد يثأر من ريال مدريد برباعية...

حسم أتلتيكو مدريد، قمة دور الـ 16 من كأس الملك، أمام ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدفين، لتثأر كتيبة الروخي بلانكوس، من الخسارة الكبيرة التي تعرض لها الفريق قبل أيام في السوبر الإسباني.

المباراة بدأت سريعة، واحتاج ريال مدريد إلى 11 دقيقة فقط، ليشكل التهديد الأول على مرمى الروخي بلانكوس، بعد مجهود فردي من بيلينجهام انتهى بتسديدة قوية ارتطمت في العارضة ثم ارتدت إلى فينيسيوس الذي سدد الكرة بعيدًا عن المرمى.

وفي الدقيقة 20، انفرد رودريجو، بمرمى أتلتيكو مدريد وسدد الكرة بقوة ولكن أوبلاك تصدى لها بثبات ليستمر التعادل السلبي بين الفريقين.

وقبل نهاية الشوط الأول، بخمس دقائق اشتعل اللقاء، بعد كرة طويلة، فشل دفاع ريال مدريد في ابعادها ووصلت إلى صامويل لينو، الذي سدد الكرة في مرمى الميرينجي، ليعلن عن الهدف الأول.

وجاء الرد السريع من ريال مدريد، في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع، بعد ركلة حرة من الجانب الأيسر، لعبها لوكا مودريتش، وفشل أوبلاك في التعامل معها، وسكنت شباكه بالخطأ.

وفي الدقيقة 57، تبادل لاعبو أتلتيكو مدريد التمريرات، وانتهت بتمريرة عرضية أخطا دفاع ريال مدريد في ابعادها، لتصل إلى موراتا الذي يستغل الخطأ ويضع الكرة في الشباك.

وحاول لاعبو ريال مدريد، البحث عن هدف التعادل، الذي كاد أن يسجله رودريجو في الدقيقة 75، بعد تسديدة قوية من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء، ولكن كرة البرازيلي ارتطمت في العارضة ومرت بسلام على أتلتيكو مدريد.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بعشر دقائق، فرصة خطيرة لأتلتيكو مدريد بهجمة مرتدة تصدى لها الحارس، وارتدت بهجوم سريع إلى ريال مدريد، بعرضية من الجانب الأيسر قابلها خوسيلو برأسية في الشباك ليتعادل الميرينجي من جديد.

ووصل الحماس إلى أشده في ديربي مدريد، عند نهاية الوقت الأصلي للمباراة، وبداية الأشواط الإضافية، وبعد مرور 10 دقائق من الشوط الإضافي الأول، وبمجهود فردي أضاف جريزمان الهدف الثالث لأتلتيكو مدريد، بعدما انطلق من الجانب الأيمن وتوغل إلى داخل منطقة الجزاء، وسدد تسديدة قوية في أعلى المرمى.

وفي الدقيقة 110، نجح ريال مدريد في تسجيل هدف التعادل، ولكن الحكم يأمر بإلغاء الهدف لوجود تسلل على بيلينجهام.

وقبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الإضافي الثاني بدقيقتين، وبهجمة مرتدة سريعة، أطلق ريكلمي رصاصة الرحمة، على قلوب مشجعي ريال مدريد، بهدف رابع، جاء بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.