أتلتيكو مدريد يتعاون مع LEGENDS و الليغا لتقديم تجربة كرة قدم شاملة إلى الرياض

تعاون جديد ومثمر!

يسر أتلتيكو مدريد أن يعلن عن فعالية رائدة بالتعاون مع LEGENDS و الليغا في متحف LEGENDS في الرياض. تعد هذه الفعالية الفريدة من نوعها فرصة لا مثيل لها لعشاق كرة القدم للغوص في قلب هذه اللعبة الجميلة من خلال تجربة الواقع الافتراضي (VR) والمعارض التفاعلية، بالإضافة إلى فرصة إرسال رسائل تشجيعية لدعم فريقهم المفضل.

تبدأ الفعالية من 5 يناير إلى 14 يناير 2024، من المتوقع أن تُضاف هذه الفعالية لمركز بوليفارد سيتي أكبر مركز ترفيهي في الرياض. الفعالية تحتوي على مجموعة واسعة من القطع التذكارية والقطع الفنية من لاعبين أسطوريين من جميع أنحاء العالم، وتقدر مساحة متحف LEGENDS بـِ 2,500 متر مربع مزودًا بأحدث التقنيات والعروض التفاعلية والتجارب الغامرة التي ستأخذ الجماهير في رحلة عبر تاريخ كرة القدم الغني.

أحد أبرز ملامح الفعالية هو إضافة تجربة VR المتطورة للغاية. حيث يمكن للمشجعين ارتداء أحذية لاعبي أتلتيكو مدريد المفضلين لديهم، وتجربة لحظات رئيسية من مباريات النادي الأخيرة بشكل افتراضي. بالإضافة إلى ذلك سيكون لدى الجماهير أيضًا فرصة إرسال رسائل دعم إلى اللاعبين، مما يخلق جسرًا بين الفريق وقاعدة الجماهير المخلصة في الرياض. تنتظر أولئك الذين يشاركون في هذه الأنشطة التفاعلية والملهمة جوائز تتضمن سلع تذكارية حصرية ومكافآت مثيرة أخرى.

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يفخر أتلتيكو مدريد بالتعاون مع LEGENDS والليغا بتقديم هذه التجربة الكروية الشاملة إلى المنطقة. والتي يتزامن توقيتها مع زيارة الفريق إلى الرياض، مع التزام النادي بإقامة اتصال مباشر مع جماهيره المتحمسة والكبيرة المقيمة في المملكة العربية السعودية.

من خلال تذكرة دخول المتحف، يمكن لعشاق كرة القدم أن يختبروا تجربة كرة القدم الشاملة التي تقدمها LEGENDS، وأيضاً التفاعل مباشرة مع سحر وتاريخ أتلتيكو مدريد.

للمزيد من المعلومات والاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل عبر: fjceballos@atleticodemadrid.com

أتلتيكو مدريد:

أتلتيكو مدريد هو واحد من أبرز أندية كرة القدم في العالم. تأسس في عام 1903، وقد حصل على 11 لقبًا في الدوري الإسباني و10 ألقاب في كأس إسبانيا. كما فاز بعدة بطولات دولية مثل كأس الانتركونتيننتال (1974)، وكأس أبطال أوروبا (1962)، و3 مرات بالدوري الأوربي (2010، 2012، و2018)، و 3 مرات بكأس السوبر الأوروبي (2010، 2012، 2018). يعتبر ملعبه من بين أحدث وأكثر الملاعب تقنية في كرة القدم الأوروبية، بسعة 70,000 متفرج.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.atleticodemadrid.com

LEGENDS

هو منزل كرة القدم الذي يقدمه الليغا، هو أكبر مجموعة من القطع التذكارية في تاريخ كرة القدم العالمية. يوجد أكثر من 5,000 قطعة موثقة، استخدمها اللاعبون في مباريات الفيفا الرسمية واليويفا والألعاب الأولمبية بالإضافة لمباريات اتحاد أمريكا الجنوبية الرسمية، فضلاً عن منافسات دولية أخرى ودوريات محلية مثل الدوري الإسباني. يتم عرض نحو 600 قطعة من المجموعة في متحف يقع في ساحة سول بمدريد، وتعرض 220 قطعة أخرى في بوليفارد سيتي في LEGENDS الرياض. تجمع هذه الأماكن بين عروض القطع التذكارية لكرة القدم العالمية وتجارب كرة القدم الدولية الشاملة. يتكون المشروع من شركتين تشارك فيهما LEGENDS والليغا و اليويفا.

يمكنكم متابعة جميع محتوى LEGENDS على

إنستجرام: @legends_experience

تيك توك: legends_experience

إكس: @legends_exp

ويوتيوب: Legends Experience

الليغا:

هو أكبر نظام بيئي لكرة القدم في العالم. إنها جمعية رياضية خاصة، مكونة من 20 ناديًا/شركة رياضية في LALIGA EA SPORTS و22 في LALIGA HYPERMOTION، وهي مسؤولة عن تنظيم المسابقات الرياضية الاحترافية والمحلية في كرة القدم. تمتلك أكثر من 200 مليون متابع على وسائل التواصل الاجتماعي على مستوى العالم، عبر 16 منصة وبـ 20 لغة مختلفة، وتمتلك أوسع شبكة دولية للممتلكات الرياضية، دائماً ما تكون حاضرة في 41 دولة وتمتلك 11 مكتب حول العالم، مع المقر الرئيسي في مدريد (إسبانيا)الجمعية نشيطة اجتماعياً من خلال مؤسستها وتعتبر أول دوري احترافي لكرة القدم في العالم بمسابقة للاعبين ذوي الاحتياجات الخاصة LALIGA GENUINE.