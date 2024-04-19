"لن أتسبب في سجن أي شخص" .. عبدالرزاق حمدالله يرد على أزمة "الاشتباك" مع المشجع الاتحادي

حمدالله يعلق على أزمة نهائي السوبر..

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كذّب النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، المشجع الذي دخل معه في اشتباكات؛ على هامش نهائي كأس السوبر السعودي.

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الاتحاد خسر (1-4) أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في نهائي كأس السوبر السعودي 2023-2024؛ في مباراة شهدت اعتداء أحد المشجعين على حمدالله بـ"العصا".

وعلى الرغم من تأكيد المشجع على أن حمدالله هو من بدأ الاشتباكات، وأنه تنازل عن شكواه ضد اللاعب؛ إلا أن مهاجم العميد الاتحادي، شدد في تصريحات مع الإعلامي خالد ياسين، على أنه هو من تنازل عن القضية وليس المشجع.

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حمدالله قال في تصريحاته: "لو صعدت القضية؛ كان هذا المشجع سيدخل السجن.. لا يُمكن أن أكون أنا سببًا في سجن أي شخص".

وشدد عبدالرزاق حمدالله، على أنه تنازل عن تصعيد القضية، "شهامة منه" وليس ضعفًا، معربًا عن أمنيته بأن يتفرغ المشجع في المباريات، لتحفيز فريقه فقط، وعدم الدخول في مشادة مع اللاعبين.

ورفض حمدالله، الحديث عن كواليس الاشتباكات أو سببها، مؤكدًا على أنه يحترم جميع مشجعي الأندية السعودية؛ سواء جماهير الاتحاد أو الهلال أو غيرهم.

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