"أبيع كليتي" .. مطالب مجنونة من جمهور الاتحاد للتعاقد مع صلاح وماني!

جماهير الاتحاد تُريد تدعيم صفوفها بلاعبين مميزين قبل مونديال الأندية

ما زالت مطالبات جماهير نادي الاتحاد بتدعيم الفريق بلاعبين مميزين مستمرة خلال الساعات الماضية، حيث لم تكتفي بالتعاقد مع الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي، بل يُطالبون أيضًا بالتعاقد مع المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني.

ويستعد الاتحاد للمشاركة في منافسات كأس العالم للأندية 2023 التي ستقام في المملكة خلال شهر ديسمبر المقبل، وذلك بعد تحقيقه لبطولة دوري روشن السعودي 2022-2023.

وطالبت جماهير الاتحاد بالتعاقد مع صلاح وماني عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، حيث وصل الأمر إلى أن أحد الجماهير، أكد على أنه مستعد لبيع "كليته" من أجل رؤية الثنائي الإفريقي رفقة كريم بنزيما بتشكيل الاتحاد.

كما أن هناك بعض الجماهير طالبت أيضًا بالتعاقد مع لاعب الوسط الصربي سيرجي سافيتش، لاعب نادي لاتسيو الإيطالي، رفقة صلاح وماني.

ويرى بعض من جمهور نادي الاتحاد، أن التعاقد مع ماني وصلاح، سيعوض فشل صفقة الكوري الجنوبي سون هيونج مين، الذي رفض الانتقال إلى الدوري السعودي خلال الوقت الحالي.