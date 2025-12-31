أبو فلة جاهز لتحدي الكبار والطموح بلوغ نصف النهائي في كأس الملوك للمنتخبات

أكد صانع المحتوى المعروف أبو فلة جاهزية المنتخب القطري لخوض منافسات كأس الملوك للمنتخبات، التي تُقام في مدينة ساو باولو البرازيلية خلال الفترة من 3 إلى 17 يناير، بمشاركة أكثر من 20 منتخباً وطنياً من مختلف دول العالم، ضمن بطولة تجمع بين المنافسة الرياضية والتفاعل الجماهيري والبعد الرقمي.

ويخوض المنتخب القطري منافسات البطولة ضمن مجموعة قوية تضم منتخبات البرازيل وإسبانيا وبيرو، في واحدة من أبرز مجموعات الدور الأول من حيث قوة الأسماء ومستوى التنافس، وتندرج البطولة ضمن منظومة دوري الملوك، التي أسسها النجم الإسباني السابق جيرارد بيكيه، والتي حققت انتشاراً عالمياً واسعاً بفضل طابعها الابتكاري وقوانينها الخاصة.

وقال أبو فلة في هذا الخصوص: «دوري الملوك منحني فرصة حقيقية للتعرف على كرة القدم من الداخل، في السابق كنت متفرجاً، أما اليوم فأنا جزء من اللعبة بكل تفاصيلها، وما تحقق لي حتى الآن فاق توقعاتي بكثير»، وأضاف: «أفتخر كثيراً بتمثيل دولة قطر، وهذا التمثيل جاء بعد “مباراة الأمل”، وهو شرف ومسؤولية أحملهما بكل اعتزاز».

وحول تحضيرات المنتخب، أوضح: «فريقنا قوي جداً، تابعت التدريبات بشكل مستمر حتى في الفترات التي لم أكن حاضراً فيها، وكانت تصلني مقاطع الفيديو والصور من المعسكر، أقمنا معسكراً لمدة أسبوعين في قطر، واللاعبون الآن في البرازيل، وسأتوجه مباشرة من المطار إلى ملعب التدريبات للالتحاق بهم».

وأكد أبو فلة استعداده لمواجهة أقوى المنتخبات العالمية، قائلاً: «سعيد بأن القرعة لم تضعنا أمام أي منتخب عربي، في بطولة عالمية أفضّل مواجهة أقوى منتخبات العالم على أن أواجه منتخباً عربياً، مع كامل تمنياتي بالتوفيق لجميع المنتخبات العربية المشاركة».

KING'S LEAGUE MENA

وشدد على خصوصية البطولة من الناحية الفنية، قائلاً: «الذكاء في دوري الملوك لا يعتمد فقط على المهارات البدنية، بل على اختيار لاعبين يفهمون قواعد البطولة جيداً، قوانين دوري الملوك لها أسلوبها الخاص، ويمكنها تغيير مسار المباريات في أي لحظة»، وأضاف: «المستوى الذي سأكون راضياً عنه هو الوصول إلى نصف النهائي، فهذا طموح واقعي يعكس جودة العمل الذي قمنا به».

وفيما يتعلق بالجوانب الفنية، قال: «أترك التفاصيل الفنية كاملة للمدرب، وهو مدرب عالمي سبق له تدريب برشلونة، وأنا فخور جداً بأن أعيش هذه اللحظات في مسيرتي».

وتطرق أبو فلة إلى الجانب الجماهيري، قائلاً: «سأتابع تعليقات الجماهير على منصات التواصل الاجتماعي، ولن يشكل ذلك أي ضغط بالنسبة لي، هذا مجال عملي واعتدت على التعامل مع السوشال ميديا، وربما يكون الضغط أكبر على اللاعبين خلال البطولة»، وأضاف: «إلى جانب المنافسة، هذه فرصة خاصة لي لزيارة البرازيل، دولة بعيدة جداً عنا، ولم أتوقع يوماً أن أزورها، والتجربة بحد ذاتها مميزة على المستويين الإنساني والرياضي».

وكشف أبو فلة عن استحقاق آخر ينتظره، قائلاً: «لدي مشاركة جديدة في “مباراة الأمل” وسأكون لاعباً فيها، وعليّ أن أستعد بدنياً، وهذا أصعب من أن أكون رئيس نادي»، وختم بالقول: «أعتز بلقب “ابن الأرض”، وليونيل ميسي هو أسطورتي دائماً وأبداً».

وتشهد البطولة حضوراً عربياً لافتاً إلى جانب المنتخب القطري، حيث يشارك المنتخب السعودي برئاسة صانع المحتوى المعروف دربحة، والمنتخب الجزائري برئاسة صانع المحتوى هاشمي، والمنتخب المغربي ايضاً سيشارك في تأكيد على الحضور المتنامي لصنّاع المحتوى العرب ضمن منظومة دوري الملوك وقدرتهم على تمثيل بلدانهم في بطولة عالمية تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة.

KING'S LEAGUE MENA

كما تحظى البطولة بمشاركة عدد من نجوم كرة القدم العالمية في أدوار تنظيمية وقيادية، من بينهم رونالدو نازاريو بصفته رئيساً للبطولة، وسيرخيو أغويرو ضمن قيادات منتخب الأرجنتين، إلى جانب كاكا الذي يشغل منصب رئيس دوري الملوك في البرازيل، ما يمنح الحدث زخماً عالمياً ويعزز من حضوره الإعلامي والجماهيري.

وفي إطار التغطية الإعلامية، من المقرر أن يتواجد صانعا المحتوى الكويتي فواز والمصري طربون في مدينة ساو باولو، لتقديم بث مباشر وتغطية ميدانية من قلب الحدث، ونقل أجواء البطولة ومجرياتها للجماهير العربية من البرازيل.

ومن المقرر أن يستهل المنتخب القطري مشواره في البطولة بمواجهة منتخب بيرو يوم الأحد 4 يناير عند الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية، قبل أن يلتقي منتخب البرازيل يوم الخميس 8 يناير عند الساعة 1:00 صباحاً بتوقيت السعودية، على أن يواجه منتخب إسبانيا في مباراته الثالثة بدور المجموعات يوم 10 أو 11 يناير، على أن يُعلن الموعد الرسمي لاحقاً.