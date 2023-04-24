أبو جبل أسلوب حياة! حيلة دي خيا تفشل ضد برايتون

دي خيا يحاول لكن ركلات الترجيح تستعصى عليه

استعان الإسباني دافيد دي خيا، حارس مانشستر يونايتد، بحيلة المصري محمد أبو جبل أمام برايتون، لكن الأسلوب المصري لم ينفع ولم يتصد دافيد لأي ركلة ترجيح.

وصعد مانشستر يونايتد إلى نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، أمس الأحد، بعد التغلب بركلات الترجيح على برايتون 7-6 بعد تعادلهما سلبيًا.

وأضاع سولي مارش الركلة الوحيدة لبرايتون لكن دي خيا لم يتصد لها رغم ذهابه قبل كل ركلة للنظر في قصاصة ورق على منشفته للتعرف على أماكن تسديد لاعبي برايتون لركلاتهم.

وتوقع دي خيا زاوية التسديد بشكل صحيح في 3 مرات أمام لاعبي برايتون لكنه لم يتصد لأي منهم.

ولم تكن هذه المرة هي الأولى التي يستعين فيها دافيد بشيء مشابه، فخلال مباراتهم ضد فياريال في الدوري الأوروبي 2021 فعل الأمر ذاته لكن مانشستر خسر وقتها بركلات الترجيح 11-10.

وكان الحارس المصري محمد أبو جبل قد استعان بنفس الحيلة في أمم إفريقيا 2021 بقصاصات ورقية على زجاجة المياه، وقد نجحت حيلة أبو جبل أمام كوت ديفوار والكاميرون لكنها لم تنجح في النهائي ضد السنغال.