لا يتوقف عن قصف جبهته .. أبو تريكة يسخر من تشيلسي بعد الفوز الصعب أمام كريستال بالاس

كيف علق المحلل المصري على فوز البلوز العسير أمام كريستال بالاس؟

حقق تشيلسي فوزًا صعبًا أمس الأربعاء، أمام كريستال بالاس بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

البلوز تقدموا أولًا في المباراة بهدف ميخايلو مودريك في الدقيقة 13، قبل أن يتعادل ميكايل أوليس في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، لكن أصحاب الأرض خطفوا الفوز بضربة جزاء، سددها نوني مادويكي بنجاح في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

وخلال الاستوديو التحليلي لشبكة قنوات "بي إن سبورتس"، سخر محمد أبو تريكة؛ المحلل الفني ونجم الكرة المصرية الأسبق، من كتيبة المدرب ماوريسيو بوتشيتينو، إذ أصبح هذا الأمر هواية الماجيكو المفضلة في الموسم الجاري..

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تريكة قال أثناء استعراض أهداف المباراة: "لقد عاد تشيلسي لمركزه المفضل في الموسم الجاري، إنه المركز العاشر!"، في إشارة لارتقائه من المركز الـ12 في جدول الترتيب إلى المركز العاشر.

يشار إلى أن تشيلسي لم يحقق الفوز في الموسم الجاري إلا في سبع مباريات فقط، وخسر ثمانية لقاءات، فيما تعادل في أربع.