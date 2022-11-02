أبو بكر يخطط للرحيل عن النصر والعودة إلى الدوري التركي

النجم الكاميروني يرغب في الرحيل عن النصر

أكدت تقارير صحفية، على أن الكاميروني فينسنت أبو بكر مهاجم نادي النصر، يخطط للرحيل عن ناديه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، والعودة مجددًا إلى الدوري التركي.

ويشهد مستوى أبو بكر مع نادي النصر تراجعًا، مما جعل البعض يؤكد على أنه اقترب من الرحيل عن العالمي رفقة الأرجنتيني بيتي مارتينيز وجلال الدين ماشاريبوف لاعبا الفريق.

وأشارت صحيفة "milligazete" التركية، إلى أن أبو بكر يخطط للرحيل عن نادي النصر والعودة إلى الدوري التركي الممتاز من جديد، وسط وجود اهتمام من ناديي فنربخشه وبشكتاش.

وأضافت الصحيفة أن أبو بكر سيجتمع مع مسؤولي النصر خلال الفترة المقبلة، من أجل اتخاذ القرار المناسب، خاصة وأن عقده سينتهي في صيف 2024.

أبو بكر يريد توقيع عقدًا يمتد إلى 3 سنوات قادمة مع فريقه الجديد، وإذا لم يحصل على هذا الأمر في الدوري التركي، سيبحث في دوريات أوروبية أخرى.