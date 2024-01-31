أبوتريكة ساخرًا من تشيلسي: لو كنت مكان كلوب لعنفت لاعبي ليفربول على التقصير!

ظل يغني مع احتفالية كلوب

تغنى محمد أبوتريكة، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، بفوز ليفربول على تشيلسي الليلة، ساخرًا من سقوط البلوز مجددًا.

وسقط تشيلسي في فخ الخسارة أمام ليفربول بملعب آنفيلد، بنتيجة (4-1)، اليوم الأربعاء، في الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان أبوتريكة ضيفًا على الاستوديو التحليلي لقناة "بي إن سبورتس"، واستغل خسارة تشيلسي للسخرية من البلوز كعادته.

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وانتقد أبوتريكة لاعبي ليفربول على إنهاء الشوط الأول بالتقدم بهدفين فقط وإهدار الفرص، قائلًا: "لو كنت مكان كلوب لعنفت لاعبي الريدز على التقدم بثنائية فقط، الشوط كان من المفترض أن ينتهي برباعية نظيفة على الأقل".

وعقب انتهاء المباراة، احتفى أبوتريكة بفوز ليفربول وظل يغني مع احتفالية يورجن كلوب برفقة جماهير الريدز، ليواصل سخريته المعهودة من تشيلسي، بعدما بات العدو الأول لجماهير البلوز.

وبهذا الانتصار، عزز ليفربول موقعه في صدارة الترتيب بوصوله للنقطة 51، فيما استقر تشيلسي في المركز العاشر بتوقفه عند 31 نقطة.