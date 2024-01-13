"أبوبكر" يوجه ضربة قاصمة لمنتخب الكاميرون في أمم أفريقيا

نجم النصر السابق يضع الأسود في مأزق

تلقى المنتخب الكاميروني، ضربة موجعة، قبل ساعات من انطلاق منافسات كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار، خلال الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 10 فبراير المقبل.

وكشفت صحيفة "CFoot" الكاميرونية، أن فينسنت أبوبكر، مهاجم المنتخب الكاميروني، تعرض لإصابة قوية خلال تدريبات الأسود أمس الجمعة.

وأشارت الصحيفة، إلى أن لاعب النصر السعودي السابق، سيخضع لاختبار طبي عاجل من أجل الوقوف على طبيعة إصابته وتحديد مدة غيابه عن الفريق، مع توقعات بأن يغادر البطولة نهائيًا.

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وتنص لوائح اللجنة المنظمة للبطولة الإفريقية، على إمكانية إجراء تعديل بقائمة الفريق قبل انطلاق البطولة، بشرط وجود تقرير طبي يوضح مدة الغياب الطويلة، لذلك قد تفكر الكاميرون في استبدال المهاجم المتوج معهم بكأس الأمم 2017 من قائمة النسخة الحالية.

وأشارت تقارير إلى أن مدة غياب أبوبكر قد لا تتعدى 10 أيام فقط، وبذلك سيغيب عن دور المجموعات فقط، ومن ثم يعود للدفاع عن قميص الكاميرون في الأدوار الإقصائية حال تأهل منتخب بلاده، لكن هناك اتجاهًا آخر يؤكد أن طبيعة إصابته تؤكد أن مهاجم بيشكتاش بات خارج البطولة، إذ يحتاج للعلاج لمدة 3 أسابيع.

ويفتتح منتخب الكاميرون مشواره في أمم إفريقيا بلقاء غينيا يوم الإثنين المقبل، حيث يتواجد في المجموعة الثالثة رفقة السنغال وجامبيا وغينيا.