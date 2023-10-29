أبواب إيطاليا لا تزال مغلقة .. محاولات السعودية نحو "نيوكاسل جديد" تفشل!

صندوق الاستثمارات العامة السعودية محاولاته لا تهدأ ولكن..

لا يزال صندوق الاستثمار السعودي يبحث عن نادٍ جديد لشرائه بعد تجربته الناجحة مع نيوكاسل الإنجليزي، والأنظار حاليًا مصوبة نحو إيطاليا.

على مدار الأربع سنوات الماضية، الحديث بين إيطاليا والسعودية كان منصبًا على عدد من الأندية بحسب عدة تقارير منها إنتر وفيورنتينا، لكن الأخير تحديدًا عاد إليه الحديث مؤخرًا.

وبينما كثر الحديث عن المحاولات السعودية، حسم الصحفي الشهير نيكولا تشيرا الجدل حول فيورنتينا، واصفًا اهتمام صندوق الاستثمار السعودي بشرائه بـ"الشائعات".

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كذلك أوضح تشيرا أن روكو كوميسو؛ رئيس النادي الإيطالي ومالكه، لا يفكر بالأساس في بيعه، ولم يسبق له أن عرضه للبيع أمام المستثمرين.

يذكر أن السعودية بدأت استثمارها في الأندية الأوروبية عام 2021 وقتما نجح صندوق الاستثمارات في الاستحواذ على ملكية نادي نيوكاسل بالكامل، ومنذ ذلك الحين تُجرى المحاولات لإضافة نادٍ جديد لخطتها الاستثمارية.