أبطال خارقون في الملكي .. ريال مدريد يوقع شراكة مع مارفل

ريال مدريد يكشف عن الدخول في شراكة مع "مارفل" التي تسعى إلى الاستثمار بقوة في عالم كرة القدم العالمية.

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن شراكة غير متوقعة مع شركة "مارفل" الأمريكية، التي تنتج القصص المصورة وسلسلة الأفلام الشهيرة.

ريال مدريد نشر مقطع فيديو قصير عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، لمح خلاله إلى تعاون النادي مع "مارفل" وشركة "أديداس" الألمانية التي ترعى النادي الملكي.

ولم يتم الكشف عن طبيعة التعاون بين الثلاث مؤسسات بعد، أو المحتوى الذي سيتم تقديمه بالشراكة بينهم.

ويبدو أن "مارفل" قررت دخول عالم كرة القدم بقوة في الآونة الأخيرة، بعدما تعاونت مؤخرًا مع شركة "EA Sports" المطورة للعبة "FIFA 23".

ذلك التعاون بين الطرفين كان من أجل إطلاق مجموعة لاعبي "الأبطال"، وهم نجوم كرة قدم سابقين تظهر بطاقاتهم في طور "ألتميت تيم" بتصميم خاص من مارفل.