أبرزهم فينيسيوس.. ثلاثة غيابات تهدد ريال مدريد ضد لاس بالماس وعودة منتظرة!

هل يعود الملكي للقمة؟!

يستعد ريال مدريد لمواجهة لاس بالماس غدًا الأحد في الدوري الإسباني على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو، وسط غيابات مؤثرة في خط الوسط والهجوم، حيث سيفتقد الفريق لخدمات كل من فينيسيوس جونيور ولوكا مودريتش بسبب الإيقاف، وإدواردو كامافينجا بسبب الإصابة.

ويعاني الفريق الملكي أيضًا من غياب كل من داني كارفاخال وإيدير ميليتاو، مما يضع المدرب كارلو أنشيلوتي أمام تحدٍ كبير في تشكيل خطته للمباراة.

وسيدخل ريال مدريد المباراة وهو على دراية بنتائج منافسيه على لقب الدوري، أتلتيكو مدريد وبرشلونة، حيث خسر الأتلتي ضد ليجانيس.

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وتشهد المباراة عودة محتملة للدولي النمساوي ديفيد ألابا بعد غياب طويل دام 13 شهرًا بسبب إصابة في الرباط الصليبي، حيث أصبح جاهزًا للمشاركة بعد تخطيه برنامج التعافي.

وكان لاس بالماس قد قدم أداءً قويًا في بداية الموسم، حيث تعادل مع ريال مدريد في الجولة الثالثة، وفاجأ برشلونة في ملعبه بالفوز بهدفين لهدف، كما نافس أتلتيكو مدريد بقوة في ميتروبوليتانو قبل أن يخسر بثنائية نظيفة.