أبرزهم المعيوف وحمد الله .. الاتحاد يثير تكهنات الرحيل باستبعاد 8 نجوم من معسكر إسبانيا!

الاتحاد يبدأ رحلة الاستعداد للموسم الجديد في غياب 8 لاعبين..

قررت إدارة نادي الاتحاد، استبعاد 8 لاعبين من قائمة بعثة الفريق الأول لكرة القدم، التي سافرت إلى مدينة أليكانتي الإسبانية، من أجل إجراء معسكر تحضيري للموسم الرياضي الجديد.

وذكر الإعلامي الرياضي ماجد هود، أن ثنائي حراس الاتحاد، عبد الله المعيوف وحامد الشنقيطي، لم يرافقا بعثة العميد في رحلة إسبانيا، مضيفًا أن الشنقيطي، المنتقل حديثًا من صفوف الشباب، بعقد لمدة 5 مواسم، لم يسافر برفقة البعثة؛ كون عقده مع الشباب لا يزال ساريًا حتى الشهر المُقبل.

وأثار قرار استبعاد المعيوف من قائمة الاتحاد، حالة من الجدل بين الجماهير، حول اتخاذ قراره بالرحيل عن العميد، بعدما قدم موسمًا لم يرتقِ إلى مستوى التطلعات، في الدور الثاني من الموسم المنصرم.

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ورغم كتابة التاريخ مع الهلال، إلا أن المعيوف، الذي انتقل للاتحاد في سبتمبر 2023، ولا يزال مرتبطًا بعقد حتى صيف 2025، خاض 27 مباراة بقميص النمور في مختلف المسابقات، حافظ خلالها على نظافة شباكه في 6 مباريات فقط، بينما استقبلت شباكه 44 هدفًا.

وخلاف المعيوف والشنقيطي، فقد تقرر استبعاد كلٍ من (المصري أحمد حجازي، المغربي عبد الرزاق حمد الله، عبد العزيز البيشي، زكريا هوساوي، صالح العمري، سلطان الفرحان).

يذكر أن الاتحاد توصل لاتفاق مع المدير الفني الفرنسي لوران بلان، مدرب أولمبيك ليون السابق، بعقد لمدة موسمين، مع خيار التمديد لموسم آخر، فيما يقترب نجم روما، حسام عوار، من ارتداء قميص العميد في الميركاتو الصيفي.