"أبحث عن خصم لأتصارع معه" .. جورج جيسوس يكشف عن سر تواجده في نزال "حلبة النار"

المدرب البرتغالي يتحدث عن سبب تواجده في نزال حلبة النار المنتظر

حرص المدرب البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني لنادي الهلال، على التواجد في ملعب المملكة أرينا، من أجل حضور نزال "حلبة النار" المنتظر.

وتداولت الجماهير فيديو لجيسوس عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، وهو يقول فيه: "اليوم أعطيت إجازة للاعبين اليوم، وأتيت لأبحث عن خصم أتصارع معه".

وقاد جيسوس فريقه الهلال للتعادل أمام النصر مساء يوم الجمعة الماضي بهدف لمثله، في مباراة ديربي الرياض، التي أقيمت على ملعب الأول بارك، بالجولة 32 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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وظهر مدرب الهلال في ملعب المملكة أرينا مساء السبت، رفقة المحامي الخاص به، والذي وصل إلى الرياض مؤخرًا للتفاوض مع مسؤولي الزعيم بشأن تجديد عقد المدرب البرتغالي.

ويحضر جيسوس نزال "حلبة النار" الذي سيجمع بين الملاكم الإنجليزي تايسون فيوري، ونظيره الأوكراني أولكسندر أوسيك.