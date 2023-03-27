آيندهوفن يعلن وفاة صديق زلاتان إبراهيموفيتش الوحيد في هولندا

وفاة الصحفي الهولندي الذي وصفه زلاتان إبراهيموفيتش بصديقه الوحيد هناك.

أعلن آيندهوفن الهولندي عن وفاة ثايس سليجرز السكرتير الصحفي للنادي عن عمر يناهز 46 عامًا، بعد معاناة مع سرطان الدم لعدة سنوات.

سليجرز يعاني من سرطان الدم الحاد منذ نهاية عام 2020، واضطر إلى الخضوع لعملية زرع الخلايا الجذعية، والتي بدت ناجحة في البداية، ولكن تبين لاحقًا أن لها آثارًا جانبية أدت إلى وفاته.

السويدي زلاتان إبراهيموفيتش قائد نادي ميلان الإيطالي ظهر بصورة مغايرة قبل قرابة شهر، وذلك بعدما بعث برسالة لطيفة إلى سليجرز لمواساته في مرضه.

سليجرز كان على علاقة مقربة للغاية من إبراهيموفيتش خلال فترة عمله كصحفي أثناء فترة لعب السويدي مع نادي أياكس الهولندي.

النسخة الهولندية من شبكة "ESPN" الرياضية، تواصلت مع المقربين من سليجرز، قبل وفاته، بعد الإعلان أنه لم يعد من الممكن إنقاذ حياته، للحديث عنه وعن مسيرته.

إبراهيموفيتش تحدث خلال التقرير عن علاقته مع سليجرز، والذي وصفه بأنه صديقه الوحيد في هولندا، والذي ساعده عندما كان يمر بأوقات عصيبة في أياكس.

وقال إبراهيموفيتش: "كنت صغيرًا ومرتبكًا ولم يكن لدي أي شخص في هولندا، ثم اتصل بي صحفي لمساعدتي، ولم يكن الصحافيون أصدقائي في ذلك الوقت، بل كانوا أكثر أعدائي".

وأضاف: "تناولنا العشاء سويًا، وتناولنا الغداء معًا وأصبحنا أصدقاء حميمين جدًا، لقد ساعدني في كل ما أحتاجه".

واختتم زلاتان إبراهيموفيتش رسالته وسط دموعه قائلًا: "لقد تحدثت عنه حتى في كتابي، لأنني كنت ممتنًا جدًا لكل ما فعله من أجلي، لقد دخل قلبي على الفور، ثايس، أريد فقط أن أخبرك أنني أحبك يا صديقي".