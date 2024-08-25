ورقته "غير رابحة" .. الهلال يُخطط لضربة مزدوجة مع أيندهوفن ولكن!

الفريق السعودي عاد لمطاردة هدفه القديم

رغم رفض عرضه من جانب اللاعب وناديه، إلا أن الهلال أحيا اهتمامه من جديد بالتعاقد مع جوهان باكايوكو نجم آيندهوفن الهولندي، معولًا على ورقة رابحة سيستخدمها خلال المفاوضات ولكن هل هي رابحة فعلًا؟

الصحفي أحمد العجلان أوضح أن الهلال عاد لمحاولة التعاقد مع الجناح البلجيكي، مشيرًا إلى أن المحادثات جارية بين الناديين، لكن الصحفي الهولندي ريك إلفرينك صدم الهلاليين بالتأكيد على أن محاولتهم دون جدوى.

إلفرينك أبدى اندهاشه من عودة الحديث عن باكايوكو في الإعلام السعودي رغم رفض اللاعب الانتقال إلى دوري روشن حاليًا، مشيرًا إلى أنه لم يُغير موقفه أبدًا، لكن مفسرًا الحديث في السعودية بأنه جاء نتيجة اهتمام آيندهوفن بالتعاقد مع رينان لودي مدافع الهلال.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الهلال كما يبدو كان يُخطط لضربة مزدوجة تتضمن التخلص من لودي، بإرساله إلى الدوري الهولندي، واستغلال تلك الورقة في التعاقد مع صاحب الـ21 عامًا، لكن يبدو أن تلك الورقة لن تكون "الورقة الرابحة" نتيجة رفض اللاعب التام لارتداء القميص الأزرق.

يُشار إلى أن باكايوكو، المرتبط مع ناديه بعقد يمتد حتى صيف 2026، خاض 48 مباراة مع آيندهوفن في جميع البطولات خلال موسم 2023-2024، سجل خلالها 14 هدفًا وصنع 14 آخرين، وقد ظهر مع منتخب بلجيكا في مباراتي سلوفاكيا وأوكرانيا خلال بطولة يورو 2024.