آل معمر: اللائحة لا تطبق إلا علينا والرابطة تمُن على النصر!

رئيس النصر يفتح النار على مسؤولي لجنة المسابقات برابطة دوري المحترفين

هاجم مسلي آل معمر رئيس نادي النصر، لجنة المسابقات برابطة دوري روشن للمحترفين، بسبب تعديلهم على موعد مباراة الفريق أمام الشباب، ببطولة دوري روشن للمحترفين.

آل معمر قال خلال تصريحات لبرنامج "برة الـ18": "القرار مستغرب من لجنة المسابقات، لاعتبارات عديدة، أولها مخالفة لوائح المسابقات في رابطة دوري المحترفين، والثاني مخالف للنظام الأساسي للرابطة، ولم يكن هناك مساواة في التعامل مع الأندية".

وتابع: "طلبنا تعديل موعد مباراتنا أمام الفيحاء، لأنها كانت متزامنة مع مباريات مهمة مثل ريال مدريد وبرشلونة غيرها، ولكن تم رفض الطلب واشترطوا موافقة الطرف الآخر".

واستطرد قائلًا: "مباراة الاتفاق؛ طلبنا أن تقام يوم 16 يناير، وكان طلب منطقي بسبب جدولة مباراة باريس سان جيرمان، ولكن تم رفض الطلب، ولما طلبنا إعادة المباراة إلى موعدها الأساسي الذي تم تعديله اليوم، اشترطوا موافقة من الاتفاق، وبالفعل وافقوا على تعديل المباراة، ولكن الرابطة رفضت!".

وأضاف رئيس النصر: "الآن قامت اللجنة بتعديل موعد مباراة الشباب بدون موافقتنا، ونحن رافضين لأن هذا تم بدون أي سبب، والأمر مخالف للائحة المسابقات".

وواصل: "المادة 9 فقرة 3 تنص على الالتزام بيومين راحة، والشباب حصل على 4 أيام راحة، والعرف جرى على موافقة الناديين، ولكن هذا لا يطبق إلا على النصر فقط".

واختتم مسلي تصريحاته قائلًا: "لم يتم خرق اللائحة عندما كنت رئيسًا لرابطة دوري المحترفين، وأتحدى أي شخص على هذا الأمر، وإذا كانوا يمنون على مسلي، فلا يمنون على حقوق نادي النصر".