آلة حصد الألقاب .. كاسيميرو لم يخسر آخر تسعة نهائيات في مسيرته!

كاسيميرو حقق أول لقب له في مسيرته مع مانشستر يونايتد بعد الفوز ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

يبدو أن انتقال البرازيلي كاسيميرو من ريال مدريد الإسباني إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل 70 مليون يورو في صيف 2022، كان الصفقة التي يحتاجها "الشياطين الحمر" من أجل العودة إلى الألقاب.

كاسيميرو وصل إلى مانشستر يونايتد وهو يحمل في جعبته خمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى ثلاث ميداليات في كأس العالم للأندية.

كاسيميرو اعتاد أن يخرج منتصرًا عندما تكون الألقاب على المحك، وقد واصل عاداته بعدما حقق لقب كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين مع مانشستر يونايتد مساء الأحد، بعد الفوز في النهائي على نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد، سجل البرازيلي الهدف الأول منها.

فوز كاسيميرو مع مانشستر يونايتد بلقب "كاراباو كاب" يعني أن البرازيلي فاز بآخر تسع مباريات نهائية خاضها في كافة البطولات، مع ريال مدريد والآن مانشستر يونايتد.

مانشستر يونايتد تعاقد مع كاسيميرو لإضفاء عقلية الفوز على الفريق، حيث قضى "الشياطين الحمر" ست سنوات دون أي لقب، قبل أن تنتهي هذه الفترة القاحلة مع وجود البرازيلي في قلب خط الوسط.

ويبدو أن مانشستر يونايتد حريص على ضمان وجود المزيد من الاحتفالات في هذا الموسم حيث شهد موسم 2022-23 مشاركة الفريق في سباق لقب الدوري الإنجليزي مع إحراز تقدم إيجابي في بطولتي الدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي.