آلة أهداف لا تتوقف .. حمدالله يُحافظ على سجله المذهل مع الاتحاد

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سجل عبد الرزاق حمدالله هدفين مع الاتحاد خلال مواجهة الفيحاء في نهائي كأس السوبر السعودي، ليُحافظ بذلك على سجله التهديفي المذهل مع الفريق.

حمدالله وصل لهدفه الـ13 هذا الموسم في جميع البطولات، وقد أحرزهم خلال 15 مباراة بواقع 9 أهداف في دوري روشن السعودي وهدف في كأس خادم الحرمين الشريفين و3 أهداف في السوبر.

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الهداف المغربي عادل بذلك رقمه المسجل في الموسم الماضي بالقميص الاتحادي، حيث كان قد لعب 15 مباراة كذلك في جميع البطولات سجل بها 13 هدفًا.

وجاءت أهداف الموسم الماضي بواقع 12 هدفًا في الدوري السعودي وهدف واحد في كأس الملك.

يُشار إلى أن الاتحاد ضم حمدالله في صفقة مجانية خلال يناير 2022 بعد فسخ عقده من جانب ناديه النصر في أواخر نوفمبر من نفس العام، ويرتبط اللاعب مع العميد بعقد ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

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