"آسيا سهلة؟ صحيح ولكنك لا تستطيع الفوز على الهلال!"

هل دوري أبطال آسيا أسهل من الدوري السعودي؟

سخر الإعلامي الرياضي دباس الدوسري، من الفرق التي تتحدث عن سهولة دوري أبطال آسيا، بالمقارنة مع دوري روشن للمحترفين.

ويخوض نادي الهلال مباراته في دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا، عندما يواجه شباب الأهلي دبي، مساء الإثنين، في العاصمة القطرية الدوحة.

ونشر الدوسري عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يسخر من الفرق التي تؤكد على سهولة دوري أبطال آسيا، بالمقارنة مع الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء نص تغريدة الدوسري كالآتي: "آسيا سهلة؟ صحيح بس قدرك عشان تشارك فيها لازم تهزم الهلال، وهذه صعبة عليك".

يُذكر أن نادي الهلال هو حامل لقب دوري أبطال آسيا، وأصبح أكثر فريق يحقق اللقب برصيد 4 بطولات.