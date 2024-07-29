"آسف لجميع المثاليين".. هالاند ينفجر غضبًا بسبب خطأ إملائي!

ماذا قال هالاند؟

انفجر إرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي، غضبًا بسبب ردود الفعل على أحد منشوراته على منصات التواصل الاجتماعي.

ويستعد هالاند مع فريقه مانشستر سيتي لخوض مباراتين وديتين في جولة الولايات المتحدة الأمريكية، أمام برشلونة يوم الثلاثاء المقبل وتشيلسي يوم السبت.

ونشر الدولي النرويجي صورة له مع زميله في الفريق جاك جريليش أثناء رحلتهما، وسارع متابعوه على إنستجرام إلى أنه "تهجى أورلاندو، أورنالدو".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ورد هالاند بغضب على الجماهير، قائلًا: "لا يسمح حتى بكتابة شيء خاطئ في هذا العالم المثالي، آسف لجميع الإخوة والأخوات المثاليين هناك".

وبعد جولة الولايات المتحدة يعود مانشستر سيتي إلى إنجلترا لمواجهة مانشستر يونايتد على كأس "درع المجتمع" في ويمبلي.