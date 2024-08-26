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معتز الجمال

"آسف بيكهام".. توم برادلي يقدم عرضًا إنجليزيًا لميسي!

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ماذا قال أسطورة كرة القدم الأمريكية؟

تلقى الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، عرضًا "فكاهيًا" لمواصلة مسيرته مع كرة القدم في إنجلترا.

وحضر أسطورة كرة القدم الأمريكية توم برادي، مباراة إنتر ميامي مع إف سي سينسيناتي، والتي حسمها رفقاء ميسي (2-0).

وظهر برادلي إلى جانب ميسي وديفيد بيكهام (مالك إنتر ميامي) في المدرجات، حين سجل لويس سواريز ثنائية في الشوط الأول لتأمين مكان الفريق في التصفيات المؤهلة بالدوري الأمريكي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأصبح برادي مساهمًا في نادي برمنجهام سيتي الإنجليزي، الناشط بدوري الدرجة الأولى، بعدما اعتزل كرة القدم الأمريكية، حيث انخرط تمامًا في عالم كرة القدم.

المباريات التالية

ونشر بيكهام صورة له مع برادلي وميسي عبر حسابه على إنستجرام ، وصف فيها الثنائي بأنهما "الأعظم"، قبل أن يشيد بتأهل إنتر ميامي إلى التصفيات.

ورد برادي على منشور بيكهام، ممازحًا إياه بالقول: "سأحضر ليونيل ميسي معي إلى برمنجهام (في إنجلترا). آسف ديفيد بيكهام".

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