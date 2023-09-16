"آسفون يا تاليسكا" .. حقًا يُريد تخريب منظومة النصر فليذهب إلى برشلونة!

تاليسكا يرد على الجميع عمليًا

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"موجود لتخريب المنظومة" و "يجب أن يرحل سريعًا"، وغيرها من التعليقات السلبية التي وجهها عدد كبير من جمهور نادي النصر، تجاه النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا، بعد ظهوره في بداية الموسم الحالي بوجه باهت، ولكن الوضع تغير الآن!

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تاليسكا غاب لمدة طويلة عن الملاعب بسبب الإصابة، ليعود ويُشارك في انتصار النصر على الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، بالجولة السادسة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

بعد مشاركة أندرسون بدقائق معدودة، أطلق قذيفة من خارج منطقة الجزاء، لم نرها إلا وهي في مرمى الرائد، في هدف مذهل ورائع نال إعجاب جميع من شاهده.

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هل نسيتم من هو تاليسكا؟

هدف النجم البرازيلي في مرمى الرائد، ذكر جماهير النصر التي هاجمته قيمته بالفريق، بعدما نساها الكثير منهم، ليجعلهم يُطالبون برحيله بسبب عدم ظهوره بالمستوى المطلوب في مباريات معدودة هذا الموسم!

السؤال الآن هل بالفعل نسي جمهور النصر ما كان يقدمه تاليسكا للفريق؟ لو الإجابة نعم علينا أن نذكرهم بما كان عليه الفريق في وجود أندرسون الموسم الماضي.

فرض النجم البرازيلي نفسه الموسم الماضي هدفًا للفريق في بطولة دوري روشن السعودي، وكان مؤثرًا بشكل كبير جدًا،ولا غنى عنه في تشكيل الفريق.

لو يُريد تاليسكا التخريب عليه بالذهاب إلى برشلونة!

بعد الاتهامات التي تم توجيهها تاليسكا بأنه يُريد تخريب منظومة النصر، لأن العالمي نجح في التعاقد مع نجوم خطفوا منه الأضواء، وأنه يُريد أن يرحل ولذلك لا يقدم المستوى المطلوب، رد على الجميع عمليًا بهدف خرافي في أول ظهور له بعد الإصابة.

أندرسون نجح في إخراص جميع الألسنة التي كانت تُهاجمه، ليؤكد على أن مستواه يؤهله للعب في أفضل الأندية وقد يكون برشلونة الذي تم عرض خدماته عليه، ولكن لم تتم الأمور.

وخلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية، على أنه من الممكن أن ينتقل تاليسكا إلى صفوف برشلونة الإسباني، بعد أن قام النصر بعرض خدماته على الفريق الكتالوني.

رد تاليسكا على الجمهور النصراوي جاء عمليًا وليست تصريحات أو تلميحات، وهو الأمر الذي يؤكد على أنهم يمتلكون لاعبًا رائعًا يستطيع أن يُضيف الكثير إلى العالمي.

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