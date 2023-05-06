أكد ترنت ألكساندر آرنولد على صعوبة التنافس مع مانشستر سيتي في سباق الدوري طالما بدأ الفريق الخصم تحقيق الانتصارات المتتالية.
جاء هذا في تصريحات دعائية لأحد الأحداث الرياضية وعند سؤاله عن فريقه المثالي المكون من أربعة لاعبين فقط تجاهل المصري محمد صلاح وقال: "أنا نفسي مع ميسي ورونالدو وزيدان".
وأضاف عن بطل الدوري الإنجليزي في الموسم الجاري: "الوضع واضح الآن، لقد قلت ذلك سابقًا، لو وجد مانشستر سيتي أي فرصة بحلول فترة الأعياد فالأمر منتهي".
وأكمل: "لا يمكن إيقافهم بمجرد أن يبدأوا في تحقيق الانتصارات، في الوقت الحالي لو تعرضوا حتى لتعادل واحد سأشعر بالمفاجأة".
جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي بفارق نقطة عن آرسنال ولهم مباراة أقل من المدفعجية قبل أربع جولات على النهاية.
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