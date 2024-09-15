ديربي توتنهام وآرسنال يهزم الجميع في عداوة "اللعب النظيف" وكان يجب أن تقلق يا بوستيكوجلو

آرسنال هزم توتنهام في الدوري الإنجليزي

حسم آرسنال أصعب مواجهاته في الموسم الجاري من الدوري الإنجليزي حين هزم مستضيفه توتنهام في ديربي لندن بهدف نظيف سجله مدافعه جابرييل في الشوط الثاني من اللقاء.

فريق المدرب ميكيل أرتيتا رفع رصيده إلى 10 نقاط ليبقى خلف المتصدر مانشستر سيتي بفارق نقطتين، فيما فريق المدرب إنجي بوستيكوجلو حصل على نقطته الرابعة مما سيزيد من حملة الانتقادات الموجهة ضد الرجل الأسترالي.

الحكم يُدخل ديربي لندن 2024 تاريخ البريميرليج

مباراة ملعب توتنهام هوتسبير دخلت تاريخ البريميرليج لكن من الباب الخلفي الذي يكره الجميع الدخول منه! إذ نجح توتنهام وآرسنال في هزيمة جميع أندية البطولة على مدار التاريخ فيما يخص عداوة اللعب النظيف.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

منصة أوبتا المتخصصة بإحصائيات كرة القدم أوضحت أن الشوط الأول من ديربي لندن 2024 دخل تاريخ البريميرليج بأن أصبح أكثر الأشواط من حيث ظهور البطاقات الصفراء بواقع 7 بطاقات، 5 لأصحاب الملعب و2 للضيوف، علمًا أن الشوط الثاني لم يشهد سوى بطاقة واحدة كانت من نصيب آرسنال.

الغريب للدهشة أن ذلك العدد المهول من البطاقات جاء رغم أن اللقاء جاء ممتعًا ومثيرًا خاصة في الشوط الأول، إذ شهد أداءً هجوميًا من الفريقين وعددًا من الفرص الضائعة، والنقطة الأخيرة استمرت في الشوط الثاني لغياب المهاجم القناص في الفريقين ووجود شيء من الرعونة والتسرع من الأجنحة ولاعبي الوسط المهاجم.

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كان عليك أن تقلق يا بوستيكوجلو

صاحب الـ59 عامًا سبق أن سُئل عن إحدى أهم المشاكل ونقاط الضعف في فريقه وهي استقبال الأهداف من الكرات الثابتة وكذلك التسجيل منها، فأجاب في مايو الماضي "الأمر لا يُقلقني أبدًا، لست مهتمًا به على الإطلاق وليست المرة الأولى الذي أسأل فيها عنه".

السبيرز استقبلوا 16 هدفًا من الكرات الثابتة خلال الموسم الماضي، ولم يستقبل أكثر منهم إلا 3 فرق، والمثير أن هدفين منها كانا من آرسنال خلال الديربي الذي انتهى بخسارتهم 3-2، فيما على المقابل كان جارهم أكثر الفرق المستفيدة من الكرات الثابتة خلال موسم 2023-2024 بإحراز 22 هدفًا وهو ما يُساوي ضعف ما سجله خصمهم في الدوري.

آرسنال هاجم توتنهام بقوة اليوم خاصة في الشوط الأول وتحديدًا من الجانب الأيسر حيث تألق جابرييل مارتينيلي، ولكن كل الفرص ضاعت إما للرعونة والتسرع أو لتألق الحارس جوليلمو فيكاريو، لكن سلاح المدفعجية الفتاك نجح أخيرًا عند الدقيقة الـ64 في هزيمة المحارب الإيطالي وإحراز هدف الفوز والنقاط الكاملة، حيث سجل المدافع جابرييل برأسية من ركلة ركنية.

المثير أن 3 من آخر 4 أهداف سجلها آرسنال في مرمى توتنهام كانت من كرات ثابتة! أتساءل متى سيشعر بوستيكوجلو بالقلق بعد كل تلك الحقائق والأرقام! وإن لم يشعر به أمام آرسنال تحديدًا، ملوك الكرات الثابتة بقيادة نيكولاس جوفر، فمتى سيتسلل له هذا الشعور!