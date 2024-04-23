آرسنال ضد تشيلسي | انتقام الجانرز يأتي ولو بعد عشر سنوات والسعودية عيونها لمعت أكثر الليلة!

الاعتذار لأبو تريكة واجب في ليلة سقوط تشيلسي بخماسية أمام آرسنال..

خطوة جديدة يخطوها آرسنال نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، فالليلة كان الفوز التاريخي أمام تشيلسي بخماسية نظيفة، ضمن الجولة الـ29.

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خماسية كتيبة المدرب ميكيل أرتيتا سجلها لياندرو تروسارد، بنجامين وايت "هدفين"، كاي هافيرتز "هدفين" في الدقائق 4، 52، 57، 65 و70 من عمر اللقاء.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

هذا الفوز رفع رصيد الجانرز للنقطة 77 ليحافظوا على صدارة جدول الترتيب، متفوقين بفارق ثلاث نقاط على ليفربول؛ صاحب الوصافة، لكن الريدز لم يخض مباراة هذه الجولة بعد، فيما تجمد رصيد البلوز عند النقطة 47 قابعًا في المركز التاسع.

وفي السطور التالية نستعرض أبرز الملامح من اللقاء..

الاعتذار لأبو تريكة واجب

Goal / Getty / Social

منذ بداية الموسم، والمحلل المصري في قنوات "بي إن سبورتس" محمد أبو تريكة يسخر من كتيبة المدرب ماوريسيو بوتشيتينو، على غرار "هذه فرقة المليار؟ أين النجوم؟ أنا لا أرى أي نجوم!".

وقتها تعرض الماجيكو لهجوم جم من جماهير البلوز، لكن ربما صدقوه الليلة..

فـ"فرقة المليار" هذه سقطت أمام وست هام 3-1، وأمام نيوكاسل 4-1، ثم أمام ليفربول 4-1، فوولفرهامبتون 4-2، وأخيرًا خماسية الليلة، ولا يزال الموسم مستمرًا، هذا بخلاف التعادلات والسقوط بنتائج أقل أمام فريق من المفترض تاريخيًا أنها أقل من تشيلسي.

آرسنال ينتقم ولو بعد عشر سنوات

البعض ينسى ثأره، لكن الجانرز مستحيل، وحتى وإن رحل مدربه التاريخي آرسين فينجر، فإن أبناءه سيأتون له بثأره ولو بعد عشر سنوات..

في 22 مارس 2014، كانت مواجهة البلوز أمام الجانرز في الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

في هذه الليلة تهيأ فينجر للاحتفال بالمباراة رقم 1000 في مسيرته التدريبية، لكن أبى البلوز، فأمطروا شباك آرسنال بسداسية نظيفة.

السداسية جاءت بتوقيع صامويل إيتو، أندريه شورله، إيدين هازارد "ضربة جزاء"، أوسكار دوس سانتوس "هدفين" ومحمد صلاح في الدقائق 5، 7، 17، 42، 66 و71 من عمر المواجهة.

والليلة حق فينجر وتعكير صفو احتفاله قد جاء بهزيمة قاسية على تاريخ تشيلسي.

عيون السعودية تلمع أكثر!

إن كان أحدهم لن ينام الليلة في إنجلترا احتفالًا بالجانرز، ففي السعودية أحدهم لن ينام أيضًا للتخطيط لكيفية خطف نجم آرسنال..

لاعب الوسط الغاني توماس بارتي قدم مباراة رائعة الليلة بالتعاون مع ديكلان رايس، نتيجتها سقوط لاعبي تشيلسي ضحايا أمامهما.

بتخصيص الحديث عن الغاني الذي لعب 72 دقيقة من المباراة، قبل أن يقرر مدربه إراحته بعد الإطمئنان للنتيجة، فقد وصلت دقة تمريراته لـ86.4%، ولم يفقد الكرة إلا ثماني مرات فقط، بخلاف تسديده ثلاث تسديدات.

ومرر بارتي تمريرتين مفتاحيتين، بخلاف صناعته لهدفين من الخمسة، وتفوق في ثلاث مواجهات ثنائية من أصل سبع.

بارتي في الصيف الماضي كان على رادار الأندية السعودية، والتقارير الصحفية تؤكد رحيله بنهاية الموسم الجاري، فهل تفلح أندية دوري روشن في استقطابه هذه المرة؟! الأكيد حاليًا أنه سيكون مكسبًا كبيرًا إن تمت تلك الصفقة!