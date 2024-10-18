نجم آرسنال عن بييلسا: أخبرني أنني بطيئ عقليًا ولم يتحدث معي لبضعة أشهر!

معاملة صعبة تلقاها لاعب المدفعجية

كشف بن وايت مدافع نادي آرسنال الإنجليزي، عن المعاملة العنيفة التي تلقاها من مارسيلو بيلسا، مدربه السابق في ليدز يونايتد، حيث قضى فترة طويلة دون أن يتحدث معه.

وايت لعب بصفوف ليدز على سبيل الإعارة في موسم 2019/2020، لتعزيز حظوظ الفريق في التأهل إلى الدوري الإنجليزي، حيث تألق مدافع آرسنال وقتها مع الفريق وساهم في تحقيق هدفه قبل العودة إلى برايتون الذي انتقل منه للفريق اللندني.

وقال المدافع الإنجليزي في مقابلة مع بن فوستر لأمازون برايم:"عندما ذهبت لأول مرة إلى ليدز، كنت في غرفة ملابس الفريق الأول، ولكن الغريب أنها كانت خاوية، لم يكن هناك أحد، ولكن جاء شخص ما قال لي"لا، أنت في غرفة تغيير ملابس فريق تحت 23 عامًا"، وطردني من غرفة الفريق الأول ووضعني بفريق الشباب، بقيت هناك لمدة خمسة أو ستة أسابيع، لذلك اضطررت للاتصال بوكيل أعمالي".

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وأما عن خفض راتبه من دون مبرر:"لم أجد أي تفسير واضح، ولكن في أول جلسة تدريب لي، لم يتحدث بييلسا أي كلمات بالإنجليزية، لذلك كان هناك من يترجم حديثه، قال لي إنني كنت بطيئًا للغاية ولست رشيقًا، ولا أتمتع بالسرعة العاقلية الكافية، لم يتحدث معي مرة أخرى لشهور على الأرجح، يمكنني أن أحصي عدد المرات التي تحدث فيها معي، لكنه كان يخبرني باستمرار أنني لست في أعلى مستوى ولدي الكثير لتحسينه".

وفي نهاية حديثه تطرق وايت إلى نظام التدريب القاسي لبييلسا، والذي تضمن جلسات مزدوجة وتمارين بدنية مكثفة، لكنه شدد على أنها ساهمت في تطويره وجعله بالنسخة التي يظهر بها حاليًا مع آرسنال.