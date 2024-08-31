فيديو | خدعة أم سرعة أداء؟ تقديم ستيرلينج في آرسنال يثير دهشة وتعجب الجماهير!

صفقة مميزة للنادي اللندني في اليوم الأخير من السوق

وسط توقعات حول ليلة محبطة لجماهير آرسنال في اليوم الأخير من سوق الانتقالات، قرر النادي اللندني مفاجأة الجميع بالتعاقد مع الإنجليزي رحيم ستيرلينج.

آرسنال تعاقد مع المدافع الإيطالي ريكاردو كالافيوري ولاعب الوسط الإسباني ميكيل ميرينو والحارس البرازيلي نيتو، ليبقى التساؤل الأكبر في الساعات الأخيرة من السوق .. أين اللاعب الهجومي؟

الصحفي "ديفيد أورنتسن" ألقى بقنبلة صادمة على عشاق المدفعجية قبل إغلاق السوق بحوالي 6 ساعات، بعدما قال إنه يتوقع أن سوق آرسنال انتهى تمامًا ولا توجد تعاقدات بعد استعارة نيتو من بورنموث، قبل أن يعود بأنباء مُغايرة تمامًا، مشيرًا إلى أن المدفعجية دخلوا في محادثات من أجل سيترلينج.

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أنباء جناح تشيلسي ظهرت منذ فترة، ولكنها لم تكن ترقى إلى محادثات حقيقية من أجل صفقة قابلة للحدوث، حيث ظهرت تلك الأنباء القوية قبل إغلاق السوق بحوالي 3 ساعات فقط، ومع ذلك وجدنا الإعلان التقديمي للتوقيع مع النجم الإنجليزي في أفضل صورة ممكنة، وكأنه تم إعداده بشكل مسبق.

الشكل المُتقن للإعلان عن صفقة حدثت في غضون ساعتين أو 3 ساعات فقط، أثار حالة من الدهشة والتعجب، خاصة وأن اللاعب وصل إلى مقر آرسنال وفقًا للصحفيين قبل ساعة تقريبًا على الموعد الرسمي لانتهاء الميركاتو في إنجلترا، مساء، أمس، الجمعة، ومع ذلك تم نشر مقطع فيديو بكلمة خاصة على لسان سترلينج وبعض اللقطات الأخرى.

الأمر ليس طبيعيًا، لأن عادة آرسنال في هذه المواقف، هي نشر بيانًا رسميًا عبر موقعه حول التوصل للاتفاق، مع القيام بباقي التفاصيل الخاصة بفيديو التقديم واللقطات والتصريحات في وقت لاحق، عندما يكون هناك متسعًا من الوقت لهذه العملية.

البعض يعتقد أن آرسنال قام بالتحضير للفيديو بشكل مسبق تحسبًا لحدوث الصفقة المحتملة، وقام بوضع اللقطات المتسقة مع أي لاعب سواء سترلينج أو غيره، مع دمج النجم الإنجليزي في الفيديو بعد قيامه بجلسة تصوير سريعة.

والبعض الآخر يعتقد أن صفقة صاحب الـ29 سنة قد تمت بالفعل قبل انتشار هذه الأنباء، وأن آرسنال كان يعلم جيدًا بأن ستيرلينج سينضم له واتفق معه على كل شيء، بينما ظهرت هذه الأنباء المتأخرة وتم إرسالها للصحفيين لإضافة بعض الإثارة!

وعلى كل حال، حصل آرسنال أخيرًا على صفقته التي يطمح في أن تساعد الفريق في الحصول على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، خاصة وأنه يحظى ببداية مميزة للموسم بالفوز على أستون فيلا وولفرهامبتون في أول جولتين من المسابقة.