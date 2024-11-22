حتى لا يرحل بالمجان .. آرسنال يتحرك لتأمين لاعبه من أطماع عمالقة الدوري السعودي!

أرتيتا يمنح إدارة الجانرز الضوء الأخضر

كشفت تقارير صحفية، عن مساع إدارة نادي آرسنال لتمديد عقد اللاعب البلجيكي لياندرو تروسارد، من أجل تأمين بقاءه في ملعب الإمارات باعتباره أحد أهم العناصر في منظومة المدرب ميكيل أرتيتا.

وارتبط اسم تروسارد (30 عامًا) بالانتقال إلى أحد أندية الدوري السعودي، رغم انخفاض معدلاته التهديفية، حيث خاض خلال الموسم الجاري 15 مباراة مع الجانرز سجل خلالها هدفين فقط في البريميرليج وصنع تمريرة حاسمة واحدة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وكشف موقع "فوتبول لندن"، أن آرسنال يريد تمديد عقد لياندرو تروسارد الذي ينتهي في صيف 2026، لموسمين إضافيين بحيثت ينتهي في 2027، مع زيادة في الراتب الأسبوعي والامتيازات المادية.

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ومن المقرر أن يعرض آرسنال على تروسارد، عقدًا جديدًا، بناء على توجيهات المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا، حيث يريد تأمين صفوف فريقه بعد رحيل عدد من اللاعبين البارزين في صفقات مجانية، لذلك سيحرص على ضمان الحفاظ على موقف تفاوضي قوي، حال رغب اللاعب في ترك النادي.

كان هناك قلق طفيف بشأن لياقة تروسارد البدنية قبل مواجهة نهاية الأسبوع ضد نوتنجهام فورست، بعد استبداله في الشوط الأول من هزيمة بلجيكا أمام إسرائيل خلال فترة التوقف الدولي.

كما غاب تروسارد عن تدريبات الجانرز، أمس الخميس بعد عودته من واجبه الدولي، لذا يبدو من غير المرجح أن يبدأ المباراة في ملعب الإمارات، وربما يحصل على مقعد في دكة البدلاء.