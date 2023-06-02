آخر من يعلم! .. موسيماني يفجر مفاجأة مدوية بشأن صفقات الأهلي

المدرب الجنوب إفريقي يتحدث عن صفقات الأهلي

فجر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني السابق لفريق الأهلي، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن الصفقات التي أبرمتها إدارة النادي برئاسة وليد معاذ!

وقاد موسيماني الأهلي للتتويج ببطولة دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، والعودة مرة أخرى إلى دوري روشن للمحترفين، بعد هبوطه لأول مرة في تاريخه.

وقال موسيماني خلال تصريحات لبرنامج "في المرمى": "تفاجأت باللاعبين الجدد ماركوس أمارال ونيكولاس ميليسي في التدريبات، ولم أكن أعلم بقدومهم".

وأضاف: "حاولت أقترح بعض الأمور بخصوص اللاعبين الجدد، ولكنهم لم يرغبوا في الاستماع لي، وقرروا إحضار لاعبين آخرين، وأمارال وميليسي لم يساعدانا على التأهل لأنهما حضرا ونحن متصدرين للترتيب".

واختتم موسيماني تصريحاته قائلًا: "لم أختار أي لاعب في الأهلي، وكل التعاقدات قام بها تيسير الجاسم نائب رئيس النادي، بدون استطلاع رأيي".