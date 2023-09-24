آخر صيحة .. سانتياجو برنابيو في حلته الجديدة مرشح لاستضافة مباريات كرة القدم الأمريكية

ملعب النادي الملكي مجهز لأكثر من ذلك!

كشف بيتر أورايلي رئيس رابطة كرة القدم الأمريكية للمحترفين في الولايات المتحدة عن إمكانية تنظيم مباريات في المستقبل على ملعب سانتياجو برنابيو الخاص بريال مدريد.

جاء هذا في تصريحات نقلتها "موندو ديبورتيفو" وأكد خلالها أن ملعب سانتياجو برنابيو يعد من الملاعب المرشحة لتنظيم مباريات كرة القدم الأمريكية.

وقال أورايلي: "إسبانيا والبرازيل من الأسواق القوية لنا، ومن المهم لنا أن نقتحم تلك الأسواق حيث هناك اهتمام كبير بالفرق الخاصة بنا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأكد أورايلي في تصريحاته أن ملعب سانتياجو برنابيو لن يكون الوحيد في إسبانيا المرشح لاستضافة مباريات كرة القدم الأمريكية، مشيرًا إلى ملعب ميتروبوليتانو الخاص بأتلتيكو مدريد أيضًا.

جدير بالذكر أن ملعب ريال مدريد الجديد يمتاز بتصميم خاص للغاية، وأرضية قابلة للتحرك للتأقلم على استقبال الأحداث والرياضات المختلفة.