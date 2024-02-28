"آبل لن ترحب بالخطوة".. ضغوط كبرى تهدد مشاركة ميسي في أولمبياد باريس!

ما علاقة الشركة الأمريكية؟

يواجه الأسطورة ليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي، عقبة تهدد مشاركته في دورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024)، رفقة منتخب الأرجنتين تحت 23 عامًا في الصيف المقبل.

وذكرت صحيفة "ميرور" الإنجليزية، أن "هناك عقبة كبرى تهدد مشاركة ميسي في أولمبياد باريس، حيث سيواجه ضغطًا من شركة آبل، الراعي الرسمي للدوري الأمريكي ومسؤولي المسابقة للبقاء مع ناديه".

وتنطلق بطولة كوبا أمريكا الصيف المقبل أيضًا (بمشاركة مؤكدة لميسي) وتحديدًا يوم 21 يونيو، على أن تجرى المباراة النهائية يوم 14 يوليو.

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وحال بلغ (ليو) نهائي الكوبا مع الأرجنتين، فإنه سيعود بعد ذلك فورًا إلى إنتر ميامي للمشاركة في كأس الدوريات التي تنطلق في 26 يوليو، علمًا بأن منافسات كرة القدم في الأولمبياد سوف تبدأ في اليوم ذاته (26 يوليو).

وسوف تنتهي منافسات الأولمبياد يوم 11 أغسطس، بينما تستمر كأس الدوريات حتى يوم 25 من الشهر نفسه، وبالتالي يمكن لميسي المشاركة في الأولمبياد، قبل العودة إلى الأدوار الإقصائية في الكأس، حسب "ميرور".

وختمت: "لكن ذلك لا يلقى ترحيبًا من شركة آبل الراعية لبطولة الكأس، والتي تتطلع لوجود ميسي في كل أدوار البطولة".