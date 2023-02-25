"أُجبرت على التنازل عن مستحقاتي" .. النصر يدافع عن نفسه بعد اتهامات شايع شراحيلي

اللاعب اتهم أحمد الغامدي؛ الرئيس التنفيذي للنصر، بخداعه، ووالده دفعه للتنازل وقتها كونه نصراوي متعصب

فجّر شايع شراحيلي؛ لاعب النصر السعودي السابق، قضية ضياع حقوق بعض اللاعبين بعد رحيلهم عن العالمي، بعدما تحدث عن إجباره على التنازل عن بعض مستحقاته المالية.

صاحب الـ32 عامًا بدأ مسيرته من الفئات السنية في النصر وتم تصعيده للفريق الأول بعد ذلك قبل أن يرحل عنه مجانًا في يناير 2018، بعدما رفض عرض النادي للتجديد معه لمدة أربعة أشهر فقط، معترضًا على مدة العقد.

وخلال ظهوره في حلقة الأمس من برنامج "مع عزيز"، أوضح شراحيلي أنه تنازل عن مستحقات مالية لتسعة أشهر مع النصر، بجانب مليون ونصف مقدم تعاقد، مُجبرًا أثناء رحيله، كون والده نصراوي متعصب، وأراد تجنب المشكلات معه.

لكنه كذلك تحدث عن خداع أحمد الغامدي؛ الرئيس التنفيذي للنصر، له بعدما أكد له أنه سيحصل على مليون ونصف من الأمير فيصل بن تركي؛ رئيس النادي وقتها، بينما لم يكن حديثه صادقًا.

الغامدي خرج للرد على تصريحات شراحيلي، نافيًا ما قاله جملة وتفصيلًا، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "للتوضيح، وقع شايع شراحيلي مخالصة مالية مع النادي في بداية سنة ٢٠١٨م، ولم يتنازل عن أي مبالغ مستحقة له وتم تدقيقها من الإدارة المالية ومن وكيل اللاعب. وفي ديسمبر ٢٠٢٠م تواصل معي اللاعب لحل مشكلة في شيك حصل عليه وتاريخه في سنة ٢٠١٦ ولم يصرفه في حينه، وتم التوضيح له بالطريقة الصحيحة التي من خلالها يستطيع متابعة أمره، خاصة أنه لا يملك مستندات داعمة تثبت استحقاق الشيك. فالجهات الرقابية تمنع صرف أي مبالغ مالية الا بمسوغات صرف صحيحة ومكتملة".

جدير بالذكر أن شايع شارك في 140 مباراة مع النصر في مختلف البطولات، سجل خلالها خمسة أهداف وصنع أربعة، وحقق لقبي دوري سعودي ولقب كأس ولي العهد.