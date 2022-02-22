إيقاف وغرامة مالية - عقوبة كبيرة على مورينيو بسبب "الكالتشيو بولي"

أعلنت لجنة العقوبات برابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم، عن عقوبات كبيرة على جوزيه مورينيو، المدير الفني لنادي روما عما بدر منه في مباراة الذئاب أمام هيلاس فيرونا في الجولة الأخيرة من الدوري.

وتعادل روما أمام فيرونا، مساء السبت الماضي بهدفين لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ 26 من الدوري الإيطالي، في مباراة شهدت حصول المدرب البرتغالي على بطاقة حمراء.

واحتج جوزيه مورينيو، على الحكم الرابع في نهاية المباراة، وقام بتقليد حركة الهاتف للحكم لوكا بايريتو، في تلميح منه للحكم السابق بييرلويجي بايريتو، والمتهم في قضية "الكالتشيو بولي" الشهيرة في عام 2006.

ويعد الحكم لوكا برايتو، هو نجل بييرلويجي، وبحسب ما ذكرته صحيفة "لا ستامبا" بأن مورينيو قال له: "أحدهم قام بإرسالك إلى هنا، يوفنتوس قام بإرسالك".

وبحسب البيان الذي نشرته لجنة العقوبات، تم توقيع غرامة مالية قدرها 20 ألف يورو على مورينيو، بالإضافة إلى إيقافه لمباراتين ليغيب عن مباراتي سبيزيا وأتالانتا.

قرارات لجنة العقوبات، لم تكتف بتوقيع عقوبة على مورينيو فحسب، بل تم توقيع عقوبات مختلفة على بعض أفراد الجهاز الفني لذئاب العاصمة، وعلى رأسهم المدير العام للنادي والذي تم إيقافه حتى 8 مارس المقبل.

جدير بالذكر أن روما يحتل المركز الثامن في ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 41 نقطة، وبفارق ست نقاط عن يوفنتوس صاحب المركز الرابع.