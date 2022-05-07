إيتو يصالح جماهير برشلونة بعد استفزازهم بسبب ريال مدريد

تسبب صامويل إيتو أسطورة برشلونة، في حالة من الغضب لدى عشاق النادي الكتالوني الأسبوع الماضي، بسبب مجاملته للغريم التقليدي ريال مدريد.

وكان ريال قد حقق الريمونتادا أمام مانشستر سيتي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليفوز بنتيجة 6/5 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب ليلاقي ليفربول في النهائي.

ومن جانبه انضم إيتو لمجموعة كبيرة من المعجبين بهذه الليلة الساحرة للعملاق المدريدي على ملعب سانتياجو برنابيو، قبل أن يقرر التراجع بسبب هجوم الجماهير.

ماذا فعل إيتو؟

نجم برشلونة السابق بدأ رحلته في أوروبا مع ريال مدريد، حيث لعب بالفريق الثاني والأول ثم تمت إعارته إلى إسبانيول وليجانيس قبل الانتقال إلى ريال مايوركا ثم بعدها ذهب لبرشلونة.

ونشر النجم الكاميروني المعتزل صورة له يوم الأربعاء الماضي وهو بقميص النادي الإسباني، وقام بتهنئة الفريق على ما حققه ضد سيتي.

وقال إيتو:"برافو ريال مدريد، النادي الذي بدأ فيه كل شيء بالنسبة لي، كان فوزًا رائعًا الليلة الماضية في دوري أبطال أوروبا".

وهو الأمر الذي تسبب في موجة غضب عارمة من جماهير برشلونة، ليلجأ مهاجم الفريق السابق إلى إزالة الصورة من حسابه على موقع إنستجرام ومختلف مواقع التواصل.

كيف كانت مسيرة إيتو في برشلونة؟

وانضم إيتو إلى ريال مدريد في 1996 قادمًا من أكاديمية كادجي سبورتس، ولكن بدايته الحقيقية مع الشهرة كانت في ريال مايوركا الذي سجل معه 69 هدفًا.

وبعدها انضم إلى برشلونة ليسجل 130 هدفًا في 5 مواسم، وفاز بثمانية ألقاب هناك، منها 3 بطولات دوري إسباني ولقبين دوري أبطال أوروبا.

ودخل إيتو في خلاف مع المدرب بيب جوارديولا، ليتم بيعه إلى إنتر في 2009 ليواصل رحلته مع التألق بالفريق الإيطالي.

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