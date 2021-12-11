إيتو يدخل التاريخ ويفوز برئاسة الاتحاد الكاميروني

خطوة جديدة لصامويل إيتو نجم برشلونة وإنتر السابق، ولكن هذه المرة على الجانب الإداري بعيدًا عن الملعب.

ويأتي ذلك بعدما نجح في انتخابات رئاسة الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، ليصبح رئيسًا له لمدة 4 أعوام قادمة.

ويدخل إيتو التاريخ بوصوله إلى هذا المنصب، قبل شهر واحد فقط على استضافة بلاده لكأس الأمم الأفريقية 2022.

ويمتلك صاحب الـ40 سنة مسيرة مميزة في الملاعب، حيث فاز ببطولتين كأس أفريقيا، و 3 بطولات دوري إسباني ولقب دوري إيطالي مع إنتر و3 ألقاب دوري أبطال أوروبا.

وعلى الصعيد الفردي فقد حصل اللاعب على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا 4 مرات، مرتين مع ريال مايوركا ومرة في إنتر وأخرى مع برشلونة.

وكان النجم الكاميروني قد اعتزل كرة القدم في عام 2019، بعد رحلة طويلة مع ريال مدريد وريال مايوركا وبرشلونة وإنتر والدوري الروسي والإنجليزي والتركي والقطري.

وقرر بعدها إيتو الدخول إلى المجال الإداري، كسفير للجنة العليا المنظمة لكأس العالم في قطر 2022، وقام بالعديد من الأنشطة في هذا المجال.

يذكر أن الكاميرون ستقوم باستضافة كأس أمم أفريقيا في 9 يناير القادم وحتى 6 فبراير 2022، بعدما كانت الشكوك محيطة بإلغاء المسابقة بسبب فيروس كورونا.

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