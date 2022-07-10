أول المُغادرين .. نونو سانتو يطلب رحيل هنريكي

نونو سانتو يحدد طلباته للموسم الجديد

طلب نونو إسبريتو سانتو المدير فني لفريق الاتحاد من إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي، إيجاد بديل للاعب البرازيلي برونو هنريكي.

المدرب البرتغالي يرغب في التخلى عن هنريكي والتعاقد مع لاعب وسط أجنبي جديد، من أجل تعزيز الفريق للموسم القادم.

وأشارت تقارير سعودية إلى أن مدرب توتنهام السابق لم يقتنع بمستوى هنريكي، وطلب التعاقد مع لاعب أجنبي آخر، بالإضافة إلى التعاقد مع جناح جديد للفريق ويفضل أن يكون أجنبي في حالة عدم توافر لاعب محلي متميز أيضًا.

الاتحاد يستعد للموسم الجديد بمعسكر النمسا

وحسب التقرير فإن نونو سانتو وافق على إعارة العديد من اللاعبين الشباب قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ونبَّه سانتو على إلتزام جميع اللاعبين بالوصول مبكرًا إلى فترة الإعداد، التي تبدأ في 20 يوليو الجاري،ويغادر الفريق في 23 من نفس الشهر إلى النمسا، لخوض الموسم التحضيري، والذي يلعب فيه النمور ثلاث مباريات تجريبية، أمام فيورنتينا الإيطالي، وريد بول سالزبورج النمساوي، والوحدة الإماراتي.

يذكر أن نونو إسبريتو سانتو وقع على عقود تدريب الاتحاد يوم الإثنين الماضي لمدة موسمين خلفًا للمدرب الروماني كوزمين كونترا.