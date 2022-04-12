أوليفر كان يحسم الجدل: ليفاندوفسكي مستمر في بايرن ميونخ!

أعلن أوليفر كان حارس مرمى نادي بايرن ميونخ والرئيس التنفيذي للفريق البافاري بقاء المهاجم روبرت ليفاندوفسكي لموسم آخر.

وكان المهاجم البولندي قد ارتبط اسمه بالانضمام إلى فريق برشلونة الإسباني بدايةً من الموسم القادم، في ظل حاجة النادي الكتالوني للاعب المخضرم.

لكن بحسب ما قاله أوليفر، فإن النادي البافاري سعيد بتواجد ليفاندوفسكي في الفريق، ولا يرى أنه من الصحيح التفريط في مهاجم يضمن له العديد من الأهداف في الموسم.

وتحدث كان قبل مواجهة فريقه أمام فياريال والتي انتهت بالتعادل الإيجابي وإقصاء النادي الألماني من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال الحارس السابق: "بالتأكيد لدينا روبرت معنا لموسم آخر. نحن نعرف ماسنفعله معه ومرتاحين حيال ذلك".

وعن الأخبار المنتشرة حول رحيل مهاجمه أوضح: "من الواضح أن هناك منافسة هناك حول من سيروي أكبر قصة غير منطقية عن روبرت ليفاندوفسكي، وسوف تستمر تلك المحادثات".

واختتم عن استمرار روبرت ليفاندوفسكي مع الفريق: "لسنا مجانين لنناقش الآن انتقال لاعب يسجل ما بين 30 و40 هدفًا معنا كل موسم".

جدير بالذكر أن فريق بايرن ميونخ يستعد لمواجهة نادي أرمينيا بيلفيلد ضمن الجولة ال 30 من بطولة الدوري الألماني يوم الأحد المقبل.

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