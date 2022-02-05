أوروبا في خطر صيفًا.. برشلونة يحقق أرباحًا خيالية من رعاية قميصه

سيكون برشلونة على موعد مع انتفاضة مالية كبيرة في الأشهر المقبلة، بعدما اقترب من إنهاء صفقة رعاية قميصه مع شركة سبوتيفاي السويدية.

وكان رئيس سبوتيفاي، دانييل إيك، شخصيًا من يقود مفاوضات رعاية شركته لقميص برشلونة، أملًا في اقتحام عالم كرة القدم كما كان يحلم دائمًا.

راديو كتالونيا أشار في أحدث تقاريره أن الاتفاق بين برشلونة وسبوتيفاي تم، وسيُدخل سنويًا لبرشلونة 60 مليون يورو.

هذا الرقم كان حلمًا لإدارة برشلونة، فبعد ما عاناه الكتالونيون جراء أزمة كورونا، بات إيجاد راعٍ جديد بقيمة ضخمة كهذه أقرب إلى المستحيل.

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ويبدو أن الأمر لن يتوقف فقط عن رعاية القميص، بل إن سبوتيفاي تتفاوض على رعاية اسم ملعب كامب نو التاريخي لبرشلونة.

العرض الموضوع حاليًا على طاولة برشلونة هو الحصول على حقوق رعاية كامب نو نظير 400 مليون يورو ولمدة عشرين عامًا.

أما إدارة جوان لابورتا فهي تفضل أن يكون العقد قصير الأمد، لمدة عشر سنوات أو على أقصى تقدير 12 عامًا.

تجدر الإشارة إلى أن الموافقة على مثل هذا العرض ينطوي على موافقة مسؤولي مشروع إسباي برشلونة في أمريكا أولًا.

في حالة أن كانت الأرقام حقيقية، ومع خروج محتمل لبعض اللاعبين، قد تسنح الفرصة لبرشلونة للقيام بسوق انتقالات صيفية ضخمة كما وعد الرئيس لابورتا.