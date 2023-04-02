"اهزم الفيحاء أولًا!" .. وليد الفراج يسخر من حماس جمهور الهلال

زهيرة عادل
|
Waleed Al FarrajWaleed Al Farraj
الهلالالفيحاءدوري روشن السعودي

الهلال في المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن مع بقاء تسع جولات على النهاية وله مباراة مؤجلة، فهل يحافظ على لقبه؟

Shahid NEW 1920 x 300 March 2023shahid

الحماس الزائد عند الجمهور لا يعجب الإعلامي الرياضي وليد الفرج، الذي سخر من حماس أحد مشجعي الهلال، حول انتصار فريقه في كافة مبارياته المقبلة في دوري روشن السعودي.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

الزعيم حقق بالأمس الفوز أمام الخليج بثنائية نظيفة، في لقاء مؤجل من الجولة الـ16 من دوري روشن، ولا يزال أمامه مباراة واحدة مؤجلة أمام الفيحاء، ستقام بعد غدٍ الثلاثاء.

أمامنا تسع جولات على نهاية الموسم، ويحتل الزعيم حاليًا المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 42 نقطة، مبتعدًا عن الصدارة التي يحتلها الاتحاد بفارق ثماني نقاط.

ووجه أحد الجمهور سؤاله للفراج، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، حول ما سيحدث حال فوز الزعيم في كافة مبارياته المتبقية، ليصدمه الإعلامي برأيه، إذ قال: "خلص مع الفيحاء أول شيء يوم الثلاثاء القادم، الشباب متحمس كثيرًا!، مروا من الفيحاء أولًا!، إذا عبر الهلال منها، يصير خير، لا يزال أمامه مواجهات أمام الشباب والطائي والنصر، طاخ وطيخ وشيل وحط، الأمر ليس سهلًا!".

يذكر أن الهلال أمامه استحقاقات صعبة خلال الشهر الجاري، إذ يلتقي بالشباب والنصر في الدوري، ثم الاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين، ويختتمه بنهائي دوري الأبطال أمام أوراوا ريدز الياباني.

Shahid NEW 1920 x 720 March 2023Shahid

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

144110 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 25%كريم بنزيما
  • 31%إرلينج هالاند
  • 5%هاري كين
  • 13%روبرت ليفاندوفسكي
  • 15%كيليان مبابي
  • 11%فيكتور أوسيمين
144110 الأصوات

اختيارات المحررين