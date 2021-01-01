كم عدد أهداف عبد الرزاق حمد الله مع النصر؟

تألق عبد الرزاق حمد الله منذ موسمه الأول مع العالمي، فكم عدد أهداف حمد الله مع النصر في الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا وجميع البطولات؟

قدم النجم المغربي عبد الرزاق حمد الله سجلاً تهديفيًا رائعًا منذ انضمامه إلى النصر السعودي في أغسطس 2018 قادمًا من الريان القطري.

تألق نجم فارس نجد الذي حصل على لقب هداف الدوري السعودي موسمين متتاليين متفوقًا على عمر السومة الذي انفرد باللقب لثلاثة مواسم قبل أن يشعل حمد الله المنافسة ويرفع سقف الانجازات، حيث حقق رقمًا قياسيًا فى تاريخ المسابقة بحصوله على لقب الهداف موسم 2018-2019 برصيد 34 هدفاً.

لفت عبد الرزاق حمد الله الأنظار منذ أن ظهوره في الدوري السعودي ولا يزال يبهر جماهيره بإبداعه وتأثيره مع العالمي، وكان نجم نادي النصر قد تفوق الموسم الماضي بفارق هدفين عن نجم الهلال بافيتيمبي جوميس، الذى حصل على المركز الثانى، وتوج مؤخرًا بجائزة أفضل لاعب فى الدوري السعودي.

فكم عدد أهداف عبد الرزاق حمد الله مع النصر في الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا وجميع البطولات المحلية والقارية؟

كم عدد أهداف حمد الله مع الأهلي في الدوري السعودي؟

سجل حمدالله في أول موسم له بقميص النصر 34 هدفًا في 26 مباراة خاضها، وصنع تسعة أهداف آخرين، ليُصبح هدافاً للبطولة في ذلك الموسم ويقود فريقه لتحقيق لقب الدوري السعودي

الموسم الثاني للنجم المغربي سجل فيه 29 هدفًا في 27 مباراة وواصل هيمنته على لقب هداف الدوري السعودي، لكن مستواه تراجع في موسم 2020-21 لكثرة إصاباته وندرة مشاركاته ولم يسجل إلا هدفين فقط حتى الآن، وأصبح عدد أهدافه في الدوري السعودي مجملاً 65 هدفًا.

الموسم المباريات الأهداف الدوري السعودي 2018-19 26 34 الدوري السعودي 2019-20 27 29 الدوري السعودي 2020-21 6 2 الإجمالي 59 65

كم عدد أهداف حمد الله مع النصر في كأس الملك؟

لم يكن تألق عبد الرزاق حمد الله في موسمه الأول على صعيد الدوري وحسب، بل امتد إلى كأس خادم الحرمين الشريفين، فخلال موسم 2018-19 سجل 14 هدفًا في 5 مبارياتٍ فقط.

وفي موسمه الثاني، سجل حمد الله 5 أهدافٍ في 4 مباريات مع النصر في كأس الملك، أما في الموسم الحالي، فلم يشارك العالمي إلا في مباراة واحدة في الكأس لم يسجل خلالها عبد الرزاق حمد الله.

الموسم المباريات الأهداف كأس الملك 2018-19 5 14 كأس الملك 2019-20 4 5 كأس الملك 2020-21 1 0 الإجمالي 10 19

كم عدد أهداف حمد الله مع النصر في دوري أبطال آسيا؟

لم تكن مسيرة حمد الله الآسيوية جيدة قبل الانضمام للنصر، فكان سجله التهديفي في دوري أبطال آسيا هو هدفين فقط رغم لعبه لعدد من الفرق الآسيوية والعربية وهي جوانزو والجيش والريان القطريين.

في موسمه الأول مع العالمي سجل عبد الرزاق حمد الله 4 أهدافٍ في 5 مباريات، وفي الموسم الثاني سجل 7 أهدافٍ في 7 مباريات وتوج هدافًا للبطولة.

الموسم المباريات الأهداف دوري أبطال آسيا 2019 5 4 دوري أبطال آسيا 2020 7 7 الإجمالي 29 20

كم عدد أهداف حمد الله مع النصر في جميع البطولات؟

سجل عبد الرزاق حمد الله مع النصر 106 هدفًا في 101 مبارا، وذلك في جميع البطولات المحلية والقارية.