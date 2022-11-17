اهتم بنفسك أولًا.. جارناتشو يتابع "معجون أسنان" على إنستجرام!

النجم الأرجنتيني الواعد ومتابعة غريبة على وسائل التواصل

رغم أن أسنانه لا تبدو بأفضل صورة في الوقت الراهن ولا يبدو أنه يكترث لهذا الأمر كثيرًا، إلا أن أليخاندرو جارناتشو نجم مانشستر يونايتد الواعد يتابع على "إنستجرام" حسابًا شهيرًا في العناية بالأسنان.

كيف لا ونحن نتحدث عن الحساب الرسمي لمعجون الأسنان الشهير "كولجايت" الذي دخل قائمة اهتمامات جارناتشو لدرجة أن يضيفه إلى حسابات مهمة مثل حساب كريستيانو رونالدو في قائمة من يتابعهم عبر موقع التواصل الشهير.

Garnacho just followed Colgate on instagram 😭 pic.twitter.com/KoB4FsHx3X — Janty (@CFC_Janty) November 17, 2022

ومن المرجح أن يكون للأمر علاقة بعقد رعاية تجاري جديد للنجم الأرجنتيني البالغ من العمر 18 عامًا والذي عبر عن نفسه بقوة في الأسابيع الأخيرة مع مانشستر يونايتد.

وليس للأمر علاقة من قريب أو بعيد بكريستيانو رونالدو الذي يعتبره جارناتشو قدوة له، إذ ليس معجون "كولجيت" من رعاة رونالدو.