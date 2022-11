اهتم بنفسك أولًا.. جارناتشو يتابع "معجون أسنان" على إنستجرام!

رغم أن أسنانه لا تبدو بأفضل صورة في الوقت الراهن ولا يبدو أنه يكترث لهذا الأمر كثيرًا، إلا أن أليخاندرو جارناتشو نجم مانشستر يونايتد الواعد يتابع على "إنستجرام" حسابًا شهيرًا في العناية بالأسنان.

كيف لا ونحن نتحدث عن الحساب الرسمي لمعجون الأسنان الشهير "كولجايت" الذي دخل قائمة اهتمامات جارناتشو لدرجة أن يضيفه إلى حسابات مهمة مثل حساب كريستيانو رونالدو في قائمة من يتابعهم عبر موقع التواصل الشهير.

Garnacho just followed Colgate on instagram 😭 pic.twitter.com/KoB4FsHx3X