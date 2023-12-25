بعد اهتمام جوزيه مورينيو .. وكيل ديميرال يكشف حقيقة رحيله عن الأهلي في يناير

هل يرحل مدافع الأهلي إلى روما في الشتاء؟

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أوضح دجينك مليح يازيدجي؛ وكيل أعمال التركي ميريح ديميرال؛ مدافع الأهلي السعودي، موقفه بعد ربط اسمه بنادي روما الإيطالي قبل أيام قليلة من الميركاتو الشتوي المقبل.

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الصحفي الشهير جيانلويجي لونجاري زعم أن الذئاب بقيادة مدربهم البرتغالي جوزيه مورينيو وضعوا المدافع التركي ضمن اهتماماتهم الشتوية، بل أنه أكد أنه يحظى بشعبية كبيرة داخل أروقة النادي للتعاقد معه.

وما هي إلا ساعات قليلة من تلك المزاعم حتى خرج وكيل ديميرال لتوضيح الحقيقة، إذ قال خلال تصريحاته لصحيفة "LAROMA24.IT": "ميريح لا يريد مغادرة الأهلي في يناير، لن يرحل عن دوري روشن السعودي".

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يذكر أن ديميرال كان قد انضم للراقي في الصيف الماضي قادمًا من أتالانتا الإيطالي، بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2025-2026.

وخاض المدافع التركي -حتى الآن- سبع مباريات مع الأهلي، في ظل ملاحقة الإصابة له في غالبية المباريات، سجل خلالها هدفًا وصنع مثله، ليقوده لاحتلال المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن، بينما ودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور الـ16.

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