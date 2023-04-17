وكيل أعمال كامافينجا يعلق على اهتمام آرسنال بالتعاقد معه في يناير الماضي..

خرج جوناثان بارنيت وكيل أعمال الفرنسي إدواردو كامافينجا نجم وسط نادي ريال مدريد الإسباني للحديث عن التقارير التي ربطت اللاعب بالانتقال إلى آرسنال الإنجليزي في يناير 2023.

بارنيت أجرى مقابلة مطولة مع النسخة الإسبانية من "جول GOAL"، تحدث خلالها عن مستقبل كامافينجا مع ريال مدريد، وخطط اللاعب.

وقال بارنيت عن انضمام الفرنسي إلى النادي الملكي: "كامافينجا يحب ريال مدريد، لقد كان تحديًا كبيرًا بالنسبة له وكان ريال مدريد يحبه، لذلك كان شيئًا بسيطًا للغاية، ريال مدريد هو نادٍ رائع للعمل معه".

وعن التغيير على مسيرة كامافينجا في الفترة الماضية قال بارنيت: "نظرًا للإصابات التي حدثت، فقد اضطر إلى اللعب كثيرًا على الجانب الأيسر، وسيعطي دائمًا كل شيء للفريق، لكنه يريد أن يصبح لاعب وسط رائع، يحب اللعب كلاعب خط وسط ونحن سنرى كم هو مميز، إنه لاعب كرة قدم مميز حقًا".

وتطرق بارنيت للحديث عن مستقبل كامافينجا قائلًا: "أنا لا أتحدث أبدًا عن العقود، أعتقد أننا سنتحدث عنها مع النادي في الوقت المناسب، يريد أن يكون لاعبًا في ريال مدريد وأن يرتدي القميص الأبيض لبقية حياته، لن تكون هناك أي مشكلة مع ريال مدريد، سنجلس وأنا متأكد من أننا سنتوصل إلى اتفاق".

وفي ختام تصريحاته تحدث بارنيت عن إمكانية انتقال كامافينجا إلى آرسنال في يناير الماضي على سبيل الإعارة قائلًا: "كان هذا هراءً، إنه شيء لن يحدث، لم يفكر أبدًا في اللعب لفريق آخر ولم يكن ريال مدريد سيسمح له بالمغادرة، سيكون أحد نجوم ريال مدريد في المستقبل، فلماذا نرحل؟ كان كل هذا هراء".